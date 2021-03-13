В Днепре 17-летний парень упал на улице и умер: хронических заболеваний не имел (видео)

В Днепре 17-летний парень упал среди улицы и умер. Молодому человеку бросились оказывать первую помощь прохожие, которые вызвали "скорую", однако несмотря на все усилия медиков спасти его не удалось.

Трагедия произошла вчера днем в Индустриальном районе на пересечении улиц Калиновой и Путиловской около 17:30.

Момент происшествия зафиксировала камера видеонаблюдения Ситуационного центра Днепра.

На кадрах видно, что парень идет мимо супермаркета АТБ, чуть клонится вперед, затем внезапно ему стало плохо, он просто падает лицом вниз на асфальт и остается лежать без движения. Люди поблизости сначала не реагируют, но уже через несколько секунд к молодому человеку подбегают двое мужчин.

Видео можно посмотреть по этой ссылке.

Сообщается, что на место ЧП оперативно прибыла бригада "скорой помощи". Молодого человека доставили в больницу им. Мечникова в состоянии клинической смерти. Врачи сделали все возможное, но 17-летний парень скончался.

По словам отца умершего парня, сын не имел хронических заболеваний.

В настоящее время детали происшествия выясняются.