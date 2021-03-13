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В Днепре 17-летний парень упал на улице и умер: хронических заболеваний не имел (видео)

Новина українською → Днепр, Суббота 13 марта 2021 11:16
В Днепре 17-летний парень упал на улице и умер: хронических заболеваний не имел (видео) Автомобиль скорой помощи (фото: РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Днепре 17-летний парень упал среди улицы и умер. Молодому человеку бросились оказывать первую помощь прохожие, которые вызвали "скорую", однако несмотря на все усилия медиков спасти его не удалось.

Об этом 13 марта передает "Днепр оперативный".

Трагедия произошла вчера днем в Индустриальном районе на пересечении улиц Калиновой и Путиловской около 17:30.

Момент происшествия зафиксировала камера видеонаблюдения Ситуационного центра Днепра.

На кадрах видно, что парень идет мимо супермаркета АТБ, чуть клонится вперед, затем внезапно ему стало плохо, он просто падает лицом вниз на асфальт и остается лежать без движения. Люди поблизости сначала не реагируют, но уже через несколько секунд к молодому человеку подбегают двое мужчин.

Видео можно посмотреть по этой ссылке.

Сообщается, что на место ЧП оперативно прибыла бригада "скорой помощи". Молодого человека доставили в больницу им. Мечникова в состоянии клинической смерти. Врачи сделали все возможное, но 17-летний парень скончался.

По словам отца умершего парня, сын не имел хронических заболеваний.

В настоящее время детали происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что недавно под Полтавой в детсаду внезапно умерла 19-летняя воспитательница, хотя жалоб на здоровье у нее не было.

Также мы писали о том, что под Винницей девочка неожиданно умерла в школе - у ребенка перед трагедией резко заболела голова.

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