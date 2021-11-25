Днепр присоединился к Всеукраинской акции "16 дней против насилия"

"Сегодня мы выступаем за то, чтобы женщины в Днепре жили в безопасном пространстве, имели защиту и возможность обратиться в государственные или негосударственные учреждения, чтобы обезопасить себя и своих детей. Насилие остается актуальной проблемой по всему миру, очень много женщин страдают от насилия и, к сожалению, очень мало из них обращаются за помощью. Это результат того, что в Украине о насилии в семье начали говорить недавно", - рассказала соучредитель общественной организации "Пани Патронесса", психолог Виктория Федотова.

Участникам раздали информационные материалы, а также предлагали сделать фото на фоне баннера и выложить его в соцсети с хештегом #Днепр_против_насилия. Призывы, лозунги и пожелания, написанные на баннере, будут использованы для создания социальной рекламы в Днепре.

"Днепр активно участвует во всех программах ООН по противодействию насилию. В городе работает кризисная комната, шелтеры. А сегодня мы провели большое совещание с директорами школ по предотвращению буллинга", - отметил заместитель городского головы, директор департамента социальной политики Днепровского городского совета Эдуард Подлубный.