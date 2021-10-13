Днепр чтит 80-ю годовщину массовых расстрелов евреев города нацистами во время Второй мировой войны

13 октября, в 80-ю годовщину массовых расстрелов евреев города нацистами во время Второй мировой войны, в центре Днепра провели Марш памяти, который начали с общей молитвы. Именно здесь в 1941 году оккупанты собирали еврейское население и в течение двух дней убили 11 тыс. евреев.

Представители еврейской общины отмечают - сейчас крайне важно, что к мероприятию присоединились люди всех возрастов, а также лидеры многих религиозных конфессий.

"Это имеет колоссальное значение для жителей города, всей Украины. Это пример для всего мира. Мы идем уже Маршем жизни - в память о том марше смерти, который был здесь в 1941-м году. Тогда люди пришли сюда со своими личными вещами, их потом отобрали. Символ, который несут участники марша, - рукавицы расстрелянной девочки", - говорит директор еврейской общины Днепра Зелиг Брез.

Позже в парке Гагарина провели большой траурный митинг у стелы жертвам Холокоста. Здесь планируют построить большой мемориальный комплекс, который символически изобразит ступеньки в небо, которыми поднимались души невинно убитых людей. Их имена, которые уже более 30 лет собирает еврейская община Днепра, также увековечат здесь. Архитектором проекта является Александр Сорин, который также проектировал центр "Менора". Сейчас, чтобы почтить память погибших, на месте трагических событий зажгли шесть свечей - как символ истреблённых во время Холокоста 6 млн евреев.

"Если мы увидим антисемита, то дадим ему понять, что сегодня в Украине нет места для этого. Нужно всех уважать. Нет места унижению и ненависти. В нашем городе светло - не только в физическом, но и духовном смысле. Мы видим дружбу и толерантность", - сказал главный раввин Днепра и региона Шмуэль Каминецкий.

Во время митинга ученики УВК № 144 зачитывали воспоминания из дневников жителей Днепра и воспроизводили страшные эпизоды тех событий в стихах.

"Мы готовились к этому мероприятию, дети выполнили большой объем поисковой работы. Ведь все, что звучит здесь, оно в сердцах наших детей. Потому что для еврейского народа - это очень большая трагедия. И все должны это понимать. Мы рады, что много других школьников откликнулось. И что мы - едины", – рассказала директор УВК Елена Краснова.

Обращаясь к участникам траурного митинга, мэр Днепра Борис Филатов отметил, что, отрицая зло, нужно понимать - впереди есть вера и надежда, а уроки прошлого имеют огромное значение.

"Я хотел бы сказать о банальности зла. Каждый думающий человек, особенно верующий, когда пытается осмыслить эту катастрофу, он задает себе много вопросов: как Всевышний мог это допустить, как это допустили люди. И каждый день, когда мы сталкиваемся со злом (даже в малейшем проявлении), мы не можем идти на сделку со своей совестью. Мы должны отрицать зло", - сказал он.

По статистическим данным в Днепре до 1941 года проживало от 90 до 100 тыс. еврейского населения. В течение нацистской оккупации 1941-1943 годов было уничтожено от 17 до 21 тыс. евреев города.

Семья первого секретаря посольства Израиля в Украине Марка Довева также пережила значительные потери.

"От нас уходит поколение, которое еще знало этих евреев. Приходит новое, которому иногда кажется, что этого не было или что это не имеет к ним никакого отношения. Поэтому именно сегодня вопрос памяти и ее увековечения принципиально важен, чтобы это никогда больше не повторилось. История - это не сборник рассказов. Это уроки, которые должны выучить все мы", - заявил он.