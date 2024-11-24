"Для 90% людей спрацює". Тренер розповів, як схуднути, не рахуючи калорій

Як схуднути і не рахувати калорії

Особливо ефективний він для тих, у кого надлишкова вага значна. Основний принцип: створити дефіцит калорій, щоб організм використовував енергію із жирових запасів.

Вимірювання тіла

Розпочніть зі зважування та вимірювання основних зон (груди, талія, стегна). Робіть це вранці натще, записуючи дані в таблицю. Контрольні заміри повторюйте раз на два тижні, щоб оцінювати прогрес. Не забувайте робити фото у повний зріст з різних ракурсів.

Визначення мети

Для підтримання ваги організму необхідно певна кількість калорій (наприклад, 2500 ккал на день). Для створення дефіциту зменшуйте споживання до 2000–2200 ккал або збільшуйте фізичну активність.

Як створити дефіцит калорій без підрахунку?

Оптимізація раціону

Мінімізуйте висококалорійні продукти, які не дають тривалої ситості (фастфуд, солодощі, жирні страви).

Замінюйте їх об’ємними, низькокалорійними продуктами (овочі, фрукти, нежирне м’ясо).

Вибирайте поживну їжу, яка наповнює шлунок і створює відчуття ситості.

Фізична активність:

Додавайте ходьбу: мінімум 1,5 години на день або 10 000 кроків.

Виконуйте фізичні вправи, щоб зберегти м’язову масу. При великій надмірній вазі (100+ кг) розпочинайте лише з ходьби.

Чому такий метод схуднення працює?

Обираючи об’ємну їжу та збільшуючи активність, ви створюєте дефіцит калорій природним шляхом, навіть не знаючи точних цифр. Організм отримує менше енергії, ніж витрачає, і починає використовувати запаси жиру. Додаткова активність допомагає уникнути втрати м’язів, а об’ємна їжа знижує почуття голоду.

Регулярні вимірювання та фото допоможуть відстежувати прогрес. Втрата 1-2 см у талії або стегнах кожні два тижні - це чудовий результат. Головне - налаштуватися на довгостроковий процес і не здаватися. Пам’ятайте, успіх полягає у системності та правильному підході.