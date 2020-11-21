Длительный карантин грозит обострением новой болезни: врачи сделали заявление

Строгий карантин, в частности, длительная самоизоляция и ограниченное передвижение, могут приводить к проблемам со здоровьем. Речь идет о гипертонии, на которую с начала карантина начали жаловаться все больше пациентов.

Как пишет Daily Mail, в больнице Аргентины в течение трех месяцев медики наблюдали за 1 643 пациентами. Из них в 391 (23,8%) обнаружили гипертонию из-за стресса после самоизоляции. Это, как пишет на 37% выше, чем за аналогичный период в 2019 году.

Среди причин, которые влияют на повышенное артериальное давление в условиях изоляции, рост стрессовых ситуаций и ограничение общения, финансовые и семейные проблемы.

Также из-за малоподвижного образа жизни сейчас все больше людей имеют проблемы с лишним весом, что является фактором риска развития гипертонии.

"Пациенты, возможно, испытывали больше психологического напряжения из-за ограничения на поездки и полицейского контроля, а также из-за страха заразиться коронавирусом. Кроме того, пациенты, которые лечатся от гипертонии, возможно, прекращали принимать свои лекарства из-за сообщений о возможных последствиях COVID-19", - сказал врач Матиас Фоски, который возглавлял исследование.

К слову, в Европе почти каждый второй из пяти страдает от повышенного кровенного давления, которое в основном вызвано плохим питанием, стрессом или курением и приводит к повышенному риску инсультов, сердечных приступов и другим хроническим заболеваниям.

Напомним, ранее украинский врач Тарас Жиравецкий рассказал, что у тех, кто переболел коронавирусом, после выздоровления остаются последствия болезни. Для начала эффективного восстановления организма он советует выполнить определенное лабораторное обследование.

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