"Дізналася в 31 рік": Раміна здивувала зізнанням про секс

Українська журналістка та інтерв'юерка Раміна Есхакзай, яка раніше показала чесні фото в купальнику без фотошопу , розповіла, коли вперше почала отримувати задоволення від сексу.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на новий випуск її проєкту "30+" в YouTube, гостями якого стали підприємиці та подруги Лєра Бородіна та Альона Гудкова.

Журналістка зізналася, що це сталося тільки в 31 рік.

"Про те, що секс - це приємно, я дізналася в 31 рік. Я подумала: "А що, можна постійно отримувати оргазм? А що, можна не напружуватися? А що, можна правду говорити, що подобається, а що ні?" - поділилася Раміна.

Вона розповіла, що їй допомогла постійна робота з психологом.

"Робота з психотерапевтом привела мене до цього. Питання не в партнері, це питання прийняття себе. Дати собі дозвіл бути собою. Мені було соромно сказати, як мені подобається. Для мене було нормою, що жінка може не отримувати оргазм, а займатися сексом, щоб не образити партнера", - зазначила Раміна.

Що відомо про особисте життя Раміни

Під час навчання в інституті зустрічалася із сином популярного українського шоумена Дмитра Коляденка Філіпом.

Після участі в шоу "Холостяк-5" у неї був роман з українським співаком Віталієм Козловським. Він зробив їй пропозицію, і пара готувалася до весілля, проте потім дівчина розірвала заручини. Пізніше стало відомо, що ці стосунки були піаром.

Потім Раміна близько 5 років була у стосунках з адвокатом Євгеном Проніним. Він освідчився їй на Мальдівах і пара готувалася до весілля, однак у квітні 2023 року вони вирішили розлучитися.

Навесні 2024 року стало відомо, що журналістка зустрічається з військовим. Ім'я та обличчя свого коханого Раміна поки що приховує.



Раміна зі своїм коханим (фото: instagram.com/raminalalala)

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