"Дивлюся з вірою у добро". Ані Лорак новою заявою знову розлютила українців

Запроданка Ані Лорак, яка від початку російського вторгнення мовчить про війну та продовжує заробляти криваві рублі, пробила чергове дно. Співачка опублікувала новий пост у своїх соцмережах. Вочевидь, вона очікувала на позитивні відгуки, але натомість зіштовхнулася з критичними зауваженнями.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram зрадниці.
Так, у соцмережах зрадниця опублікувала серію нових фото, під якими згадала про своє дитинство, яке пройшло у неї у Чернівцях.
Вона цинічно заявила, що вже тоді обирала любов, а зараз живе з вдячністю.
"Як і в дитинстві, я обираю любов… Дивлюся з вірою в добро, живу з вдячністю в серці… Дякую, прощаю, люблю", - написала виконавиця.
Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
Користувачі мережі обурені, що людина, яка замовчує дії агресора та реальну ситуацію на своїй батьківщині, дозволяє собі міркувати про "любов та добро".
Нещодавно відомий продюсер розкрив секрет Ані Лорак.
Також ми розповідали, що помер її батько.