"Дивлюся з вірою у добро". Ані Лорак новою заявою знову розлютила українців

Ані Лорак видала цинічну заяву

Так, у соцмережах зрадниця опублікувала серію нових фото, під якими згадала про своє дитинство, яке пройшло у неї у Чернівцях.

Вона цинічно заявила, що вже тоді обирала любов, а зараз живе з вдячністю.

"Як і в дитинстві, я обираю любов… Дивлюся з вірою в добро, живу з вдячністю в серці… Дякую, прощаю, люблю", - написала виконавиця.

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Як реагують українці

Користувачі мережі обурені, що людина, яка замовчує дії агресора та реальну ситуацію на своїй батьківщині, дозволяє собі міркувати про "любов та добро".