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"Дивлюся з вірою у добро". Ані Лорак новою заявою знову розлютила українців

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
Автор: Іванна Пашкевич

Запроданка Ані Лорак, яка від початку російського вторгнення мовчить про війну та продовжує заробляти криваві рублі, пробила чергове дно. Співачка опублікувала новий пост у своїх соцмережах. Вочевидь, вона очікувала на позитивні відгуки, але натомість зіштовхнулася з критичними зауваженнями.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram зрадниці.

Ані Лорак видала цинічну заяву

Так, у соцмережах зрадниця опублікувала серію нових фото, під якими згадала про своє дитинство, яке пройшло у неї у Чернівцях.

Вона цинічно заявила, що вже тоді обирала любов, а зараз живе з вдячністю.

"Як і в дитинстві, я обираю любов… Дивлюся з вірою в добро, живу з вдячністю в серці… Дякую, прощаю, люблю", - написала виконавиця.

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Як реагують українці

Користувачі мережі обурені, що людина, яка замовчує дії агресора та реальну ситуацію на своїй батьківщині, дозволяє собі міркувати про "любов та добро".

  • Любов і вбиті люди з двох боків. Скажіть мені, де любов? Може, в сексуальному красивому тілі? Але точно не в серці!
  • Любов? Добро? Це не про тебе
  • Що за маячня? З якою вдячністю вона живе коли її народ вбиває кацапська нація? Брехло!
  • Продовжимо робити вигляд, що все нормально. А в цей час цвіт Буковини гине… І не тільки Буковини, а всієї України! Соромно
  • З дитинства була підстилкою! Уже сивина лізе звідусіль, а підстилкою так і залишилася
  • Красою і талантом Бог наділив, а ось розумом явно обділив
  • Де твоя батьківщина? Дитинство вона згадала
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