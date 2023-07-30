Дивіться, як виглядає найвища OnlyFans модель, яка щомісяця заробляє мільйони на своїх фото

28-річна OnlyFans-модель Марі Темара має понад два метри росту. Вона заробляє на місяць понад 250 тисяч фунтів стерлінгів (11 млн грн) на своїх фотографіях.
Дивіться, як виглядає красуня - в матеріалі Styler далі.
Дівчина має 7 футів (2,13 метри) зросту, однак її запідозрили в тому, що вона нещира, і насправді значно нижча.
Саме тому Марі опублікувала відеоролик, на якому показано, як вона стоїть між своїм татом, мамою і братом, які, як виявилося, мають або такий самий зріст, або ще вищі за дівчину.
Марі заробляє на своїх відвертих фото, працюючи на платформі OnlyFans. Попри великий зріст дівчина має дуже струнку фігуру і пишні форми.
На думку дівчини, її успіх пов’язаний з тим, що багато людей мають фетиш на гігантизм.
"Напевно, тому нас називають "найвища сім'я онлайн". А ти вищий за нас?" - запитує Марі і публікує відео зі своєю родиною.
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