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Дивіться, як виглядає найвища OnlyFans модель, яка щомісяця заробляє мільйони на своїх фото

Марі Темара (фото: instagram.com/marietemara)
Автор: Світлана Мащенко

28-річна OnlyFans-модель Марі Темара має понад два метри росту. Вона заробляє на місяць понад 250 тисяч фунтів стерлінгів (11 млн грн) на своїх фотографіях.

Дивіться, як виглядає красуня - в матеріалі Styler далі.

Хто така Марі Темара

Дівчина має 7 футів (2,13 метри) зросту, однак її запідозрили в тому, що вона нещира, і насправді значно нижча.

Саме тому Марі опублікувала відеоролик, на якому показано, як вона стоїть між своїм татом, мамою і братом, які, як виявилося, мають або такий самий зріст, або ще вищі за дівчину.

На Instagram дівчини підписано понад 1,2 млн шанувальників і вона надзвичайно популярна

Марі заробляє на своїх відвертих фото, працюючи на платформі OnlyFans. Попри великий зріст дівчина має дуже струнку фігуру і пишні форми.

Красуня хизується відвертими фото (instagram.com/marietemara)

На думку дівчини, її успіх пов’язаний з тим, що багато людей мають фетиш на гігантизм.

"Напевно, тому нас називають "найвища сім'я онлайн". А ти вищий за нас?" - запитує Марі і публікує відео  зі своєю родиною.

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