Дивіться, як виглядає кладовище знищеної російської техніки в Лимані (фото)

Лиман був під контролем окупантів 130 днів. За цей час місто перетворилося на суцільні руїни. Проте мешканці радіють українським збройним силам.

Жителі кажуть, що саме коли Лиман знову став підконтрольним Україні, багато з них вперше вийшли на вулицю.

А неподалік серця Лиману - кладовище російської військової техніки.

Кладовище військової техніки росіян у Лимані (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

Зараз військові застерігають лиманців переміщатися лише визначеними вулицями: інші дороги все ще небезпечні через нерозірвані боєприпаси.

На околицях Лиману військові також виявили масове поховання. За попередніми даними, там майже пів сотні цивільних. Деякі з них поховані під своїми іменами, але більшість - під номерами, чиї особи ще треба встановлювати.

Кладовище військової техніки росіян у Лимані (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)