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Дивіться, як виглядає кладовище знищеної російської техніки в Лимані (фото)

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Четвер 20 жовтня 2022 13:49
Дивіться, як виглядає кладовище знищеної російської техніки в Лимані (фото) Ось, що залишають після себе російські окупанти (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

У звільненому від окупації Лимані ЗСУ знищили ешелон російської техніки, перетворивши його на кладовище. У деяких машинах росіян лежить награбоване майно з хат місцевих.

Які руйнування залишає після себе ворог та як виглядає кладовище військової техніки - дивіться нижче в матеріалі.

Лиман був під контролем окупантів 130 днів. За цей час місто перетворилося на суцільні руїни. Проте мешканці радіють українським збройним силам.

Жителі кажуть, що саме коли Лиман знову став підконтрольним Україні, багато з них вперше вийшли на вулицю.

А неподалік серця Лиману - кладовище російської військової техніки.

Дивіться, як виглядає кладовище знищеної російської техніки в Лимані (фото)Дивіться, як виглядає кладовище знищеної російської техніки в Лимані (фото)Дивіться, як виглядає кладовище знищеної російської техніки в Лимані (фото)Дивіться, як виглядає кладовище знищеної російської техніки в Лимані (фото)

Дивіться, як виглядає кладовище знищеної російської техніки в Лимані (фото)

Кладовище військової техніки росіян у Лимані (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

Зараз військові застерігають лиманців переміщатися лише визначеними вулицями: інші дороги все ще небезпечні через нерозірвані боєприпаси.

На околицях Лиману військові також виявили масове поховання. За попередніми даними, там майже пів сотні цивільних. Деякі з них поховані під своїми іменами, але більшість - під номерами, чиї особи ще треба встановлювати.

Дивіться, як виглядає кладовище знищеної російської техніки в Лимані (фото)Дивіться, як виглядає кладовище знищеної російської техніки в Лимані (фото)Дивіться, як виглядає кладовище знищеної російської техніки в Лимані (фото)Дивіться, як виглядає кладовище знищеної російської техніки в Лимані (фото)Дивіться, як виглядає кладовище знищеної російської техніки в Лимані (фото)

Дивіться, як виглядає кладовище знищеної російської техніки в Лимані (фото)

Кладовище військової техніки росіян у Лимані (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

Раніше ми розповідали про те, що в Маріуполі прибрали прапори РФ, а окупанти навіть не помітили.

Читайте також, за що активістку Людмилу Гусейнову ув'язнили на три роки та як вдалося її звільнити.

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