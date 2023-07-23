Дівчина вимила голову Fairy. Дивіться, що сталося з її волоссям

В інтернеті гуляє лайфхак, що голову можна вимити засобом для посуду і волосся буде виглядати чудово. Молода дівчина вирішила перевірити цей спосіб, намиливши свою шевелюру Fairy.
Дивіться в матеріалі Styler далі, що сталося з її волоссям.
Користувачка o.lichka__s із TikTok зважилася на такий незвичний експірієнс.
Кажуть, якщо вимити голову Fairy - засобом для миття посуду, який знежирює, то волосся буде жирнитися не так швидко.
Дівчина вимила голову засобом і була вражена тим, що воно виглядало досить нормально. Як після звичайного шампуню. Волосся стало блискучим і гарно розчісувалося.
@o.lichka__s Виставляти результат?#українськийтікток #рекомендацііукраїна #волосся #лайфхак #лайфхакдляволосся This Magic Moment - Drifters
Наступного дня блогерка знову записала відео. На щастя, волосся не випало і нічого поганого не сталося.
При цьому воно недовго зберігало сяяння блиск. Волосся стало жирним і потребувало нового миття.
Тож для тих бідолах, які вимушені мити голову щодня, щоб зачіска виглядала пристойною, навіть відомий "вбивця жиру" Fairy - не варіант.
@o.lichka__s 2 частина!!!! #українськийтікток #рекомендацііукраїна #волосся #лайфхак #лайфхакдляволосся This Magic Moment - Drifters
Висновок про те, чи можна мити голову засобом для миття посуду кожен може зробити сам.
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