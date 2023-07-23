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Дівчина вимила голову Fairy. Дивіться, що сталося з її волоссям

Дівчина вимила голову Fairy (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

В інтернеті гуляє лайфхак, що голову можна вимити засобом для посуду і волосся буде виглядати чудово. Молода дівчина вирішила перевірити цей спосіб, намиливши свою шевелюру Fairy.

Дивіться в матеріалі Styler далі, що сталося з її волоссям.

В чому суть експерименту

Користувачка o.lichka__s із TikTok зважилася на такий незвичний експірієнс.

Кажуть, якщо вимити голову Fairy - засобом для миття посуду, який знежирює, то волосся буде жирнитися не так швидко.

Дівчина вимила голову засобом і була вражена тим, що воно виглядало досить нормально. Як після звичайного шампуню. Волосся стало блискучим і гарно розчісувалося.

@o.lichka__s Виставляти результат?‍#українськийтікток #рекомендацііукраїна #волосся #лайфхак #лайфхакдляволосся This Magic Moment - Drifters

Що з цього вийшло

Наступного дня блогерка знову записала відео. На щастя, волосся не випало і нічого поганого не сталося.

При цьому воно недовго зберігало сяяння блиск. Волосся стало жирним і потребувало нового миття.

Тож для тих бідолах, які вимушені мити голову щодня, щоб зачіска виглядала пристойною, навіть відомий "вбивця жиру" Fairy - не варіант.

@o.lichka__s 2 частина!!!! #українськийтікток #рекомендацііукраїна #волосся #лайфхак #лайфхакдляволосся This Magic Moment - Drifters

Висновок про те, чи можна мити голову засобом для миття посуду кожен може зробити сам.

Раніше ми писали, як зупинити випадіння волосся без ліків, "вітамінок" і дорогущої косметики.

Також дізнайтеся, що не можна робити з волоссям аби не зіпсувати свою долю.

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