Дівчина видалила собі груди, щоб не захворіти. Тепер вона пишається цим і надихає інших

29-річна Стефані Джерміно з Флориди, США перенесла подвійну мастектомію та вирішила не реконструювати груди. Вона рада, що у неї нема імплантів, і тепер надихає своїх фоловерів.

Навіщо Стефані це зробила

Коли Стефані повідомили про мутацію в її гені BRCA1, що означає, що ризик розвитку раку молочної залози у неї становить 87%, вона не була шокована. Адже така хвороба спадкується по її жіночій лінії.

Щоб уникнути раку, 2021 року вона прийняла сміливе рішення пройти подвійну мастектомію, коли видаляють обидві груди. Так колись зробила Анджеліна Джолі. Але на відміну від голівудської зірка, Стефані відмовилася від реконструкції.

Наразі дівчина сміливо показує себе топлес, не соромиться шрамів і надихає інших. На TikTok дівчини з ніком @theebooblessbabe_ підписано 1,5 мільйонів осіб.

Стефані - успішна жінка з твердою життєвою позицією (фото: tiktok.com/theebooblessbabe_)

Молода жінка пишається своїм тілом

"Зараз я на 100% впевненіша у своєму тілі, ніж була до операції, тому що я ніколи не любила свої груди, коли вони у мене були. Вони не були моїм джерелом жіночності, і на мене дивляться, коли я виходжу на публіці топлес, але ніхто ніколи не сказав мені щось грубе - це завжди позитивно", - каже Стефані.

Стефані, яка є мамою шестирічного хлопчика, стверджує, що знала з 15 років, що є потенційним носієм мутації, оскільки такі були у її мами і бабусі.

Попри те, що Стефані через відмову від реконструкції і свою сміливу позицію, отримує багато ненависних коментарів у соцмережах, вона не здається і надихає інших любити і приймати своє тіло.

Стефані після і до операції (фото: tiktok.com/theebooblessbabe_)

"Рак молочної залози не знає меж, ним можуть захворіти чоловіки та жінки будь-якого віку. Я сподіваюся, що тролі перестануть бути невігласами, перш ніж це вплине на когось, кого вони люблять, або на них самих", - ділиться переживаннями дівчина.