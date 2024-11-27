Дівчина Венсана Касселя показала чималий живіт на останніх місяцях вагітності: пікантні фото

Модель Нара Баптіста, яка зустрічається з актором Венсаном Касселем і невдовзі вперше стане мамою , показала у мережі нові фото, серед яких були й досить відверті.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Instagram знаменитості.

27-річна модель, незважаючи на своє становище, почувається чудово. На досить великому терміні вона не побоялася вирушити на відпочинок до теплих країн, а там уже встигла зробити кілька світлин, на яких засвітила вагітний живіт.

Дівчина Венсана Касселя (фото: instagram.com/narahbaptista)

Так, дівчина продемонструвала свою фігуру, що змінилася, в бікіні, а також зробила кілька фото провокаційних фото і відео, на яких вона позує без спідньої білизни. Дівчина часто виставляє такий контент у себе на сторінці.

Нара Баптіста (фото: instagram.com/narahbaptista)

Зазначимо, що Кассель, у коментарях до публікації вже встиг відреагувати на досить відверті фото і поставив своїй коханій "сердечко".

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Зазначимо, що раніше Нара працювала моделлю в агентстві Chic Management Brisbane у Квінсленді, а також брала участь у конкурсі "Міс Всесвіт Австралія 2020".

Нара Баптіста показала себе на останніх місяцях вагітності (фото: instagram.com/narahbaptista)

Що відомо про стосунки моделі з Касселем

57-річний Венсан Кассель у 2023 році розійшовся зі своєю дружиною - чорношкірою моделлю Тіною Кунакі. Пара була разом з 2017 року, у 2019-му у них народилася донька Амазоні Кассель.

Наприкінці 2023 року підтвердив свої стосунки з 27-річною моделлю Нарою Баптістою, опублікувавши у Instagram кілька спільних фото.

Потім закохані з'явилися разом на кінофестивалі у Каннах. Влітку Кассель та Баптіста відсвяткували першу річницю стосунків.

У вересні 2024 року стало відомо, що модель вагітна. Хоча сам актор досі публічно не прокоментував цього факту.

Дівчина часто публікує у своєму блозі досить відверті фото та відео з вагітним животом, танцює та радіє життю.

Венсан Кассель та Нара Баптіста (фото: instagram.com/narahbaptista)