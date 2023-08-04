У дитячому таборі на Київщині загинув 10-річний хлопчик: що відомо про трагедію

У дитячому таборі в селі Ходосівка на Київщині загинув 10-річний хлопчик. Трагедія сталася під час того, як діти купалися в озері.
Про це повідомляють в Обуховському районному управлінні поліції.
Деталі трагедії
Тренер комплексу відпочинку привів дітей покупатися на водойму глибиною дев'ять метрів. З ним прийшли восьмеро хлопчиків, але з води вийшли тільки семеро.
Згодом 3 серпня близько 14:20 години працівники дитячого табору повідомили про зникнення 10-річної дитини. Востаннє його бачили саме під час купання.
Під час проведення пошукової операції водолази виявили тіло дитини на дні озера.
Наразі тривають слідчі дії щодо осіб, які відповідали за безпеку дітей та організацію їхнього дозвілля. Правоохоронці з'ясували, що тренер займався з хлопцями футболом, але того дня чомусь вирішив піти з дітьми плавати та залишив їх без нагляду.
Тренер нині затриманий. Йому загрожує до восьми років в'язниці.
Як потрібно поводитися на воді
Якщо ви хочете відпочити зі своїми дітьми на воді, обов'язково навчіть їх правил поведінки задля збереження життя:
відпочинок на воді повинен бути у світлу частину доби та тільки в спеціально відведених та обладнаних для цього місцях
купатися можна в спокійну безвітряну погоду за швидкості вітру до 10м/сек., температури води - не нижчою за +18 градуси за Цельсієм, повітря - не нижчою за +24 градуси за Цельсієм
заходити в воду потрібно повільно, дозволяючи тілу адаптуватися до температури води, перед купанням рекомендовано пройти огляд в лікаря
після прийому їжі купатися можна лише через 1,5-2 години
у воді варто знаходитися не більше 15 хвилин, після купання не рекомендовано приймати сонячні ванни, краще відпочити в тіні
не рекомендовано купатися біля крутих, стрімчастих і зарослих густою рослинністю берегів
перед тим, як стрибати у воду, перевірте безпечність дна й глибину водойми
катання на човні дозволено лише після отримання дозволу та реєстрації в чергового човнової станції
під час купання не робіть зайвих рухів, не тримайте свої м'язи в постійному напруженні, не змагайтеся у швидкості просування на воді, не порушуйте ритму дихання, не перевтомлюйте себе, не беріть участі у великих запливах без дозволу лікаря й необхідних тренувань