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У дитячому харчуванні Nestle виявили небезпечний токсин: викликає отруєння та ураження нирок

П'ятниця 18 квітня 2025 15:21
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У дитячому харчуванні Nestle виявили небезпечний токсин: викликає отруєння та ураження нирок Фото: В дитячому харчуванні виявили отруйні речовини (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

На Львівщині у продуктах дитячого харчування виявили небезпечний мікротоксин охратоксин А, який може викликати гостре отруєння та ураження нирок.

Про це інформує РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області.

Яке дитяче харчування виявилося небезпечним

Інформацію про забруднення отримали через європейську систему швидкого оповіщення RASFF, після чого спеціалісти Львівського міського управління провели позапланову перевірку складських потужностей ТОВ "Нестле Україна".

Під час інспекції було встановлено, що токсин виявили у продукції для дітей до 10 місяців - пюре овоче-м’ясне Gerber зі шматочками "Обід по-італійськи". Попри виявлену небезпеку, партія продукту вже була реалізована операторами ринку.

"Головним управлінням Держпродспоживслужби винесено рішення про негайне відкликання і вилучення з обігу продукту для подальшого знищення", - йдеться у повідомленні.

У дитячому харчуванні Nestle виявили небезпечний токсин: викликає отруєння та ураження нирокДитяче харчування від Nestle виявилося небезпечним (фото:lvivdpss.gov.ua)

Чим небезпечний токсин?

Охратоксин А - це мікотоксин, що утворюється пліснявими грибами в умовах неправильної зберігання сировини або готової продукції.

Речовина має накопичувальний ефект, впливає на нирки, печінку та імунну систему, а також вважається потенційно канцерогенною.

Фахівці закликають батьків уважно перевіряти продукти дитячого харчування, зокрема серії і строки придатності, та повертати до точок продажу підозрілі товари.

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