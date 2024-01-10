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Дитячий інфекціоніст сказав, як правильно лікувати ГРВІ

Середа 10 січня 2024 16:24
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Дитячий інфекціоніст сказав, як правильно лікувати ГРВІ Фото: Як правильно лікувати ГРВІ (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова, Ірина Сандул

ГРВІ дуже часто хворіють діти до 12 років, особливо взимку. Батьки при цьому дуже часто занепокоєні. Як лікувати малят в цьому випадку?

На це питання відповів доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного університету України ім. О. О. Богомольця, Заслужений лікар України Сергій Крамарьов в інтерв'ю для РБК-Україна.

Як лікувати дітей при ГРВІ

Якщо говорити про лікування, то воно є симптоматичним. За потреби лікарі призначають антибіотики, адже у 60-70% випадків йдеться про вірусно-бактеріальні асоціації. Тобто якщо є ознаки приєднання бактеріальної інфекції, дуже важливо додатково застосовувати антибіотики за призначенням лікаря.

"Якщо говорити про запобігання повторним захворюванням і про зменшення їх кількості, то перший напрям - це стиль життя батьків. Адже, крім особливостей імунної системи, є й зовнішні чинники, які можуть призводити до збільшення частоти респіраторних інфекцій", - зазначив лікар.

Наприклад, куріння батьків може негативно впливати на слизові оболонки дітей. Важливим є мікроклімат у приміщеннях, де перебувають діти, а саме оптимальні вологість і температура. На слизові оболонки негативно впливають сухе або ж занадто вологе повітря і висока температура у приміщенні, тож на це треба звертати увагу.

Також батькам слід подбати про раціональне та вітамінізоване харчування.

І, звісно, за можливості треба уникати великих скупчень людей у холодний період року. При цьому в жодному разі не варто ізолювати дитину від однолітків, як роблять деякі батьки.

Для дітей також рекомендують застосування вітамінів D і C. Вітамін D призначають і дітям, у яких за результатами лабораторних аналізів є його дефіцит.

До речі, лікар розвіяв основний міф про ГРВІ.

А до цього лікар розказав, як не можна використовувати краплі для носа дітям.

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