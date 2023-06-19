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Рідний дядько зґвалтував і задушив: перші подробиці вбивства 9-річної дівчинки на Прикарпатті

Тіло 9-річної Вероніки знайшли біля Черемошу (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Ввечері 18 червня знайшли мертвою 9-річну Вероніку, яка зникла напередодні у селищі Кути Косівського району на Івано-Франківщині. Поліція уже затримала підозрюваного у вбивстві 34-річного дядька дівчинки, який раніше не одноразово порушував закон.

Про це повідомляє "Поліція Івано-Франківської області" у Facebook.

Що відомо про вбивство дівчинки

Богданюк Вероніка зникла близько 15:00 18 червня у селищі Кути Косівського району на Івано-Франківщині. Поліція одразу опублікувала дані для орієнтування пошуків дитини і просила усіх небайдужих допомогти знайти зниклу.

Втім вже ввечері цього дня правоохоронці знайшли тіло Вероніки у зеленій зоні села у напрямку річки Черемош.

За попередньою інформацією, дівчинку задушив і зґвалтував 34-річний дядько. Саме його бачили востаннє з дитиною перед її зникненням.

Вероніку Богданюк знайшли мертвою біля річки Черемош (фото: Поліція Івано-Франківської області)

Що відомо про підозрюваного

Зазначимо, що чоловік раніше судимий за крадіжку, зґвалтування, пограбування та погрози вбивством.

"Під час розслідування правоохоронці встановили, що до злочину причетний 34-річний родич. Він того дня приїхав у гості до свого двоюрідного брата - батька дівчинки. Невдовзі дитина пішла до сестри, а чоловік рушив за нею. Фігурант запропонував скоротити дорогу і так заманив її у хащі. Там він зґвалтував і задушив дівчинку", - розповіли у поліції.

Поліцейські вилучили записи з камер відеоспостереження та оперативно встановити особу, причетну до вчинення тяжкого злочину. За кілька годин підозрюваного, раніше судимого за злочини проти статевої недоторканості та проти власності, затримали в смт Кути.

Підозрюваному загрожує до 15-ти років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Кадри із камери відеоспостереження (фото: Поліція Івано-Франківської області)

Фото із місця злочину

У вбивстві дівчинки підозрюють її дядька (скриншот)

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