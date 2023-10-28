З дитинства завдають болю: 10 ознак токсичних батьків

За словами експерта, існує кілька видів токсичних батьків. Деякі вважають себе жертвами, інші, навпаки, виступають у ролі сімейного деспота. Треті можуть вправно маніпулювати дитячими почуттями.

"Гірше те, що дитина захищає своїх батьків, щиро їх любить і навіть не усвідомлює, що вони погано ставляться до неї", - йдеться у повідомленні.

Ознаки токсичної поведінки батьків

Авторитарність і контроль

Дитина повинна давати звіт про всі свої справи, знайомства, переміщення. Якщо вона не підкоряється - буде строго покарана.

Гіперопіка

Задушлива турбота, захист у відсутності небезпеки, утримання дитини біля себе (перешкода віковій сепарації).

Егоїзм

Це коли батьки ігнорують потреби дитини на користь власних бажань. Мова йде про холодне ставлення, самоусунення від батьківських обов'язків.

Неповага до думки

Психолог каже, що інколи батьки нав'язують свою волю та не дають дитині можливості приймати власні рішення.

Критика

Висміювання та коментування у негативному значенні поведінку, зовнішність або слова дитини.

Маніпуляції

Дмитро Карпачов зазначив, що батьки можуть нав'язувати відчуття вини та сорому та знижувати самооцінку дитини.

Шантаж і залякування

Досягнення своїх цілей шляхом деструктивного впливу. Зловживання батьківською владою та залежним становищем дитини.

Інфантильність

Це про батьків, які так і не виросли на психологічному рівні. Вони не дбають про дитину, але вимагають догляду, контролю і уваги. Можуть змагатися з нею за прихильність інших членів сім'ї.

Емоційний терор

Після кожної розмови з токсичними батьками дитина відчуває пригніченість, втому та апатію.

Фізичне насильство

Таким чином батьки намагаються завдати болю (під виглядом виховання або просто так), а також сексуальне насильство.