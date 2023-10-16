"Дитина могла померти". Вихотельку київського садочка звинуватили у жорстокому побитті дівчинки

Що відомо про інцидент

"Дитину побила вихователь ясельної групи дитячого садочку № 513 Нікітіна Світлана Федорівна. Гематоми на шиї, які вихователь намагалась замазати зеленкою, підтвердила, що це вона випадково нігтями, навіть не відвела у медпункт", - написала жінка.

Також вона зазначила, що справа уже в поліції, побої з дитини зняли. Буде слідство і далі суд.

"Судмедексперт сказав, що так можна переламати хрящ і дитина може померти. Дитя розказує і показує як саме її била вихователь. Адвокат є, справа ведеться", - написала Анастасія й прикріпила фото дитини із травмами на шиї.

Сліди побоїв на дитині (фото: Facebook/Anastasiia Nasteka)

Під постом багато користувачів залишають обурливі коментарі. Дехто навіть ділиться власними негативними історіями, які траплялись із їхніми дітьми у садочку.

Яка позиція керівництва закладу

Редакція РБК-Україна звернулася за коментарем до освітнього дошкільного закладу № 513, що розташований у столичному районі Теремки. Там підтвердили, що у них працює Нікітіна Світлана Федорівна, але давати коментарі щодо інциденту відмовились.

"У телефонному режимі я коментувати нічого не буду, поки жодної інформації надати не можу", - відповіла директор закладу Капустян Людмила Михайлівна.

Вона додала, що до них можна буде звертатись після розгляду справи.

Також додамо, що у мережі на освітянському сайті вказано, що у Нікітіної Світлани Федорівни є 71 досягнення за різноманітні методичні розробки та семінари.

Зазначимо, що відгуки щодо цього садочку у мережі дуже не однозначні. Одні батьки задоволені ставленням вихователів до дітей, інші заявляють про насилля над малечею.

Відгуки батьків про цей освітній заклад (скриншот)