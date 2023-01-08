Дитина має спати тільки так! Комаровський зробив важливе застереження

Як має спати дитина

За словами Комаровського, дитина першого року життя має спати лише на спині. Не на животі, не на боку, а тільки на спині!

Чому це так важливо?

За статистикою, сон на спині зменшує ймовірність синдрому раптової смерті немовляти (СРСН).

СРСН - це явище, на жаль зовсім не рідке. Здорова дитина помирає уві сні, і на розтині жодних ознак хвороби виявити не вдається.

Донині медична наука не в стані однозначно відповісти, чому так відбувається. Першопричина - зупинка дихання, а чому воно зупиняється - незрозуміло.

Але є фактори, які підвищують ймовірність розвитку синдрому, проте його механізми зовсім незрозумілі.

Які фактори збільшують ризик?

Окрім тих факторів, на які можна вплинути, в тому числі і правильне положення під час сну, є фактори, на які вплинути неможливо: