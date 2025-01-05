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Діти його обожнюють: дієтолог назвала продукт, який може допомогти при застуді

Чи можна їсти морозиво при болі у горлі (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Багато людей думають, що морозиво категорично не можна їсти при болі горлі. Однак, це не так, адже такий продукт може навіть тимчасово полегшити стан.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost.

Чим корисне морозиво при застуді

Важливо, що це полегшення часто буває короткочасним, а високий вміст цукру в більшості морозива може посилити запалення та знизити імунітет. Варто їсти невелику порцію та дуже повільно, не ковтаючи великі шматки.

Яке морозиво обирати

додаткові переваги, наприклад, вітамін С для імунної системи або білок для енергії.

Найкраще також обирати вершкові, м’якіші сорти, які менш імовірно дратують горло. Ваніль та інші м’які смаки є кращими, оскільки сильні та кислі смаки, такі як цитрусові чи шоколад, можуть посилити подразнення.

Морозиво або холодний напій не призведе до застуди. Її причина - бактерії та віруси. А холод якраз знімає біль, так само як діє лід, прикладений до синця.

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