Діти його обожнюють: дієтолог назвала продукт, який може допомогти при застуді

Багато людей думають, що морозиво категорично не можна їсти при болі горлі. Однак, це не так, адже такий продукт може навіть тимчасово полегшити стан.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost.
Важливо, що це полегшення часто буває короткочасним, а високий вміст цукру в більшості морозива може посилити запалення та знизити імунітет. Варто їсти невелику порцію та дуже повільно, не ковтаючи великі шматки.
додаткові переваги, наприклад, вітамін С для імунної системи або білок для енергії.
Найкраще також обирати вершкові, м’якіші сорти, які менш імовірно дратують горло. Ваніль та інші м’які смаки є кращими, оскільки сильні та кислі смаки, такі як цитрусові чи шоколад, можуть посилити подразнення.
Морозиво або холодний напій не призведе до застуди. Її причина - бактерії та віруси. А холод якраз знімає біль, так само як діє лід, прикладений до синця.
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