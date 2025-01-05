Діти його обожнюють: дієтолог назвала продукт, який може допомогти при застуді

Багато людей думають, що морозиво категорично не можна їсти при болі горлі. Однак, це не так, адже такий продукт може навіть тимчасово полегшити стан.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost .

Чим корисне морозиво при застуді

Дієтолог Даліна Сото розповіла, що дає своїм дітям фруктове морозиво, коли вони хворіють.

Отримання достатньої кількості води та електролітів завжди має вирішальне значення, особливо коли ви хворі. Зволоження є цілющим, оскільки воно відновлює рідину, втрачену через блювоту або потовиділення.

Морозиво також дуже зволожує. Просто пити воду може набриднути, а морозиво може бути чудовим способом.

"Коли ми хворіємо, доступ до радості та задоволення корисний для нашого емоційного та фізичного здоров’я", - сказала експерт.

Під час хвороби зазвичай болить горло та з'являється кашель. Прохолодне морозиво допомагає в цьому та заспокоює ці симптоми. Морозиво також може охолодити вас, коли у вас лихоманка або ви відчуваєте жар і дискомфорт.

Важливо, що це полегшення часто буває короткочасним, а високий вміст цукру в більшості морозива може посилити запалення та знизити імунітет. Варто їсти невелику порцію та дуже повільно, не ковтаючи великі шматки.

Яке морозиво обирати

Потрібно вибирати фруктове морозиво, зроблене зі справжніх фруктів. Таке морозиво буде мати додаткові переваги, наприклад, вітамін С для імунної системи або білок для енергії.

Найкраще також обирати вершкові, м’якіші сорти, які менш імовірно дратують горло. Ваніль та інші м’які смаки є кращими, оскільки сильні та кислі смаки, такі як цитрусові чи шоколад, можуть посилити подразнення.

Морозиво або холодний напій не призведе до застуди. Її причина - бактерії та віруси. А холод якраз знімає біль, так само як діє лід, прикладений до синця.