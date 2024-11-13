Діти Узелкова отримують погрози після смерті батька. Боржемська назвала винних

Боржемська заявила про погрози дітям

За словами Марини, її син Роберт та донька Олівія отримують погрози від українців, які, судячи з усього, незадоволені тим, що діти свого часу відреклися від батька, що могло вдарити по його здоров'ю. Хоча це лише припущення фанів Узелкова.

Ці погрози, за словами Боржемської, масово надходять після маніпулятивних і "додуманих" статей у ЗМІ.

"Дорогі ЗМІ, я дуже прошу перестати маніпулювати смертю В'ячеслава Узелкова. Ви наражаєте на небезпеку моїх дітей, які отримують погрози після ваших додуманих статей. Діти. Отримують. Погрози. Ви це розумієте?" - написала жінка у stories.

Разом з тим вона звернулася до коментаторів, які не підбирають слів під дописами у соціальних мережах.

"Ніхто з вас не знає, що відбувалося у наших стосунках, і в нашій сім'ї", - наголосила Боржемська.

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Екс-дружина боксера нагадала, що розлучилася з Узелковим шість років тому і "після цього кожен пішов своїм шляхом".

"Краще помоліться за душу В'ячеслава, вшануйте пам'ять людини, яка пішла, і не спрямовуйте свою агресію на тих, хто залишився серед живих. Прошу вас утриматися від маніпуляцій та спекуляцій на цій ситуації", - резюмувала Марина.

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Зазначимо, що у день смерті батька 15-річний Роберт зізнався, що зіштовхнувся з болісною втратою, попри те, що з татом у нього були не найпростіші стосунки.

Після цього на хлопця вилилося багато бруду в соціальних мережах. Він навіть зробив допис, у якому зізнався: ніколи житті не відчував подібного.

Однак хейт в бік підлітка не припинився. І в ситуацію довелося втрутитися його матері. Марина наголосила, що за багато років публічності вже звикла до негативу, але її діти не готові до критики і поливання брудом, а тому вона всіляко їх захищатиме.

Марина Боржемська з дітьми (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

Як бачимо, після цього хейт не зупинився, а - навпаки, судячи з допису Боржемської, вийшов на новий рівень.