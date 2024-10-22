Діти репера Diddy, який втрапив у секс-скандал, розкритикували звинувачення проти нього

Діти скандального репера Diddy, якого звинувачують у сексуальних домаганнях та низці інших злочинів, стали на його захист у соцмережах. Так, шестеро із семи нащадків артиста поділилися відповідним зверненням.

Що кажуть діти Diddy

"Минулий місяць став випробуванням для нашої родини. Багато хто засудив його і нас на основі тих звинувачень, теорій змов та невиправданих наративів, які перетворилися на абсурд у соціальних мережах", - йдеться у заяві, яку оприлюднили Квінсі, Браун, Джастін, Крістіан, Чанс і близнюки Джессі та Ліла Комбс.

"Ми залишаємося дружніми, підтримуємо одне одного на кожному кроці. Ми тримаємося боку правди, знаючи, що вона переможе, і ніщо не зможе зламати міцність нашої родини. Ми любимо тебе, батьку", - також написали діти знаменитості.

Свій пост вони супроводили кадром, на якому репер позував з усіма дітьми, включаючи найменшу однорічну доньку Лав. Фото було зроблене рік тому на святкуванні дня народження малюка. Також на світлині можна побачити маму Шона Дженіс Комбс і маму Лав - Дану Тран.

Репер зі своїми нащадками (фото: instagram.com/quincy)

Сімох дітей Diddy має від чотирьох різних жінок. Трьох нащадків йому народила колишня обраниця Кім Портер, життя якої обірвалося. Вони були разом з 1994 по 2007 рік, і у цьому союзі з'явилися сини Крістіан та близнюки Ліла й Джессі, яким зараз по 26 і 17 років. Шон також став батьком для сина Портер від попередніх стосунків, Квінсі, якому на момент усиновлення було лише три роки.

Окрім того, репер має 30-річного сина Джастіна, який з'явився у його союзі з модельєркою Мізою Гілтон, і 18-річну доньку Чанс від Сари Чепмен. У грудні 2022 року зірка заявив, що Тран народила йому доньку Лав Шон.

У вересні, через кілька днів після того, як репера заарештували за звинуваченням у рекеті та секс-торгівлі, Крістіан з близнюками зробили спільну заяву. У ній вони прокоментували чутки навколо батька і звернулися до покійної матері. Окрім того, дорослі діти репера та його адвокати заперечували будь-які твердження проти нього і називали їх неправдивими.

Скандальний артист виховує 7 дітей від різних жінок (фото: instagram.com/quincy)

Рідні підтримали його й у суді Нью-Йорка 10 жовтня, де артистові призначили суд на 5 травня наступного року. Перед цим близнюки навідувалися до батька в центр ув'язнення у Брукліні, штат Нью-Йорк. Його мама Дженіс також була присутньою під час цього візиту. Раніше вона палко захищала свого сина та спростовувала всі заяви, висунуті проти нього.

"Мені боляче бачити, як мого сина судять за неправду і створюють наратив з брехні. Бути свідком того, що здається публічним самосудом, надто нестерпно, і цей біль не можна передати словами. Як і кожна людина, мій син заслуговує провести свій день у суді, аби ми могли нарешті почути його сторону та довести його невинність", - зазначила Дженіс.

При цьому Дженіс не стала заперечувати, що її син робив помилки у минулому і "не був повністю щирим" у певних речах. Проте це, за її словами, зовсім не означає, що він винен у всіх огидних звинуваченнях, які були висунуті проти нього.

Шон Комбз - справжнє ім'я репера (Фото: facebook.com/Diddy)

Нагадаємо, артиста заарештували наприкінці вересня після того, як у його будинках провели обшук та виявили заборонені речовини. Репер, як відомо, звинувачується у торгівлі людьми та сексуальному насильстві.