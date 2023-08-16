Діти мають право на безплатні ліки. У МОЗ пояснили, як їх отримати

Держава забезпечує українських дітей безплатними ліками проти багатьох хвороб. Отримати їх можна у медзакладі після призначення лікаря.
Про це пише Міністерство охорони здоров'я у Facebook.
Діти мають право отримати ліки проти багатьох хвороб безоплатно. Зокрема, йдеться про медикаменти, що застосовують у разі онкологічних та онкогематологічних, рідкісних (орфанних) захворювань тощо. Також безплатні ліки видають дітям із ДЦП, які мають серцево-судинні хвороби чи певні психічні розлади.
Повний перелік хвороб і станів, які дають право на безплатні препарати, можна дізнатися за посиланням.
Для цього необхідно звернутися до лікаря, пройти необхідні обстеження та отримати призначення на той чи інший препарат.
Маючи призначення, ви можете отримати необхідні ліки безоплатно у вашій лікарні або у будь-якій іншій, куди їх доставили Медзакупівлі.
"Ви можете звернутися до будь-якої іншої лікарні та отримати препарати там або ініціювати їх перерозподіл між медзакладами. Ця процедура відбувається напряму між структурними підрозділами охорони здоров’я", - пояснюють в МОЗ.
Для перерозподілу пацієнт або його представник подає запит до керівника лікарні, керівник звертається до структурного підрозділу охорони здоров’я в області. Представник підрозділу зв’язується зі своїми колегами з того регіону, де є ліки. Якщо всі погоджують перерозподіл - ліки з однієї лікарні їдуть в іншу.
Також нагадаємо, що дорослі також можуть отримати безплатні препарати або з незначною доплатою. Для цього їм потрібно скористатись державною програмою "Доступні ліки". Детальніше про те, як вона діє і хто нею може скористатись, читайте тут.
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