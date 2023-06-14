Дітей зв'язували і тримали в антисанітарії. Дніпропетровський інтернат потрапив у скандал

Прояви катування і жорстокого поводження з дітьми

Моніторингова група виявила, що один вихованець інтернату був у ліжку зі зв’язаними руками. Персонал пояснив, що хлопчика потрібно було зафіксувати через нервовий напад, який стався в нього. Але у медичній документації не було жодних записів про огляд дитини лікарем.

Також під час перевірки виявили інші випадки застосування до підопічних та вихованців фізичного обмеження, без правових підстав на це. Дітей нерідко зв'язували одягом та простирадлами.

"Такі дії адміністрації та персоналу закладу можуть бути розцінені як прояви катування, жорстокого або такого, що принижує гідність, поводження або покарання, згідно зі статтею 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод", - заявив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Наголосимо, що в закладі перебувало 22 дитини та 53 повнолітніх підопічних.

Деяких дітей прив'язували (фото: Facebook.com/Офіс Омбудсмана України)

Зазначається, що підопічні систематично отримували тілесні ушкодження. У доповідних записках персоналу йдеться про травмування дітей внаслідок падіння з ліжок, самопошкодження під час психомоторного збудження. Однак адміністрація не надала підтверджень щодо огляду травмованих лікарями.

Деякі підопічні потребували термінового санітарно-гігієнічного догляду, мали забруднену постіль, зношений одяг. Для транспортування дітей та осіб з інвалідністю використовували ліфт, непридатний для експлуатації.

Відсутність укриття і таргани у харчоблоці

У закладі також не вистачає персоналу, у харчоблоці виявили тарганів, а ще дитбудинок немає навіть найпростішого укриття - під час повітряної тривоги діти залишаються або в кімнатах, або в коридорі.

Деякі приміщення потребують негайного ремонту. В окремих кімнатах дитині відводять меншу площу, ніж це передбачено нормами. Це порушує право на приватність.

Додамо, що вихованців цього закладу нещодавно повернули в Україну з Польщі, бо умови там "не підходять".

"Через рік перебування в Польщі співробітники і обласна адміністрація вирішили, що умови там не підходять і повернули дітей до "рідного" інтернату. А поки перевіряли наявність бомбосховищ в інтернаті, виявили ці моторошні умови. І там весь цей час були інші діти та молоді люди з інвалідністю. А ми з вами своїми податками оплачуємо ці заклади і досі виправдовуємо їхнє існування", - написала голова правління ГО "Українська мережа за права дитини" Дар'я Касьянова у Facebook.

Офіс омбудсмана направив до правоохоронних органів та Дніпропетровської ОВА відповідні листи, аби усунути порушення прав вихованців та підопічних дитячого будинку-інтернату.