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Дістали з-під завалів: у Львові лікарі врятували 13-річного Стаса з 8-см діркою у черепі

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Понеділок 06 лютого 2023 22:20
Дістали з-під завалів: у Львові лікарі врятували 13-річного Стаса з 8-см діркою у черепі Фото: лікарі у Львові врятували хлопчика, пораненого через російські обстріли (freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

Львівські лікарі врятували життя 13-річному хлопчику Стасу, який сильно постраждав внаслідок російського обстрілу Грушовахи в Харківській області, отримавши тяжку травму голови, сильні опіки та ледь не загинув під уламками свого будинку.

Про це розповіла харків'янка Людмила Чайка у своєму Facebook.

На підлітка через ворожі обстріли обвалилася стеля, з-під якої його ледве живого витягнув батько з рятувальниками. Сталося це наприкінці червня.

Хлопчик у черепі мав 8-сантиметрову рану. Стас знаходився у комі протягом дев'яти днів, після чого ще кілька тижнів перебував у реанімації у Харкові.

Коли ж хлопця доправили до клініки Першого медичного об'єднання Львова, лікарі змогли стабілізувати стан юного пацієнта, і дитячі нейрохірурги провели складну операцію із закриття великого дефекту черепа.

Як розповіли у прес-службі львівської лікарні, для цього разом з американськими колегами виготовили спеціальну пластину, яка ідеально відповідає кістковим структурам та розміру сформованої освіти.

Дістали з-під завалів: у Львові лікарі врятували 13-річного Стаса з 8-см діркою у черепі

У Львові хлопчику провели складну операцію (фото: facebook.com/1tmolviv)

Паралельно за Стаса взялися опікові хірурги, щоб усунути масивні шрами на обличчі дитини: на носі, переніссі та у верхній губі.

"Якщо зволікати, рубці могли остаточно сформуватися і м'язи на обличчі частково втратили б свою функціональність. Тобто, Стас не міг би ними рухати, особливо - верхньою губою. Відтак щомісяця у місця ран лікарі вводили хлопчику гормональні ін'єкції", - розповіли лікарі, пояснивши, що це один із методів, що використовуються для ефективного консервативного лікування рубців.

Дістали з-під завалів: у Львові лікарі врятували 13-річного Стаса з 8-см діркою у черепі

13-річний Стас із сім'єю після операції (фото: facebook.com/1tmolviv)

Наприкінці січня Стасу зробили останній укол, і тепер попереду - перерва на рік.

"Опікові хірурги цей час спостерігатимуть хлопчика. Якщо буде позитивна динаміка, за рік він пройде ще один курс ін'єкцій, як ні - лікарі вдадуться до пластичних операцій", - повідомляють у Першому медоб'єднанні Львова.

Інші фотографії підлітка, який постраждав через обстріл російських окупантів, у лікарні після операції доступні для перегляду за цим посиланням. Попереджаємо - знімки можуть шокувати!

Раніше ми писали, що у Дніпрі поранена лікарка-неонатолог врятувала дівчинку після влучення ракети до житлового будинку.

А також розповідали, що у Львові нейрохірурги провели надскладну операцію з видалення уламка російського касетного снаряда, що пройшов через мозок 9-річну дитину.

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