"Дірявий" пиріг за копійки: рецепт, який ви поставите на повтор

Бюджетний "дірявий" пиріг з оригінальним виглядом точно підкорить вас своїм смаком. А ваше сімейство проситиме готувати його знову і знову.
Рецептом поділилася кулінарка Alina FooDee на YouTube
Для тесту:
Для сиропу:
Розділіть яйця на жовтки і білки. Збийте білки з дрібкою солі. Поступово додайте в білки цукор, продовжуючи збивати. Додайте ванільний цукор.
Поставте розігріватися духовку до температури 180 градусів.
Додайте жовтки і далі збивайте. Влийте олію і знову перемішайте міксером. Має вийти світла повітряна маса.
Поступово додайте просіяне борошно з розпушувачем і акуратно введіть його в яєчну масу, перемішуючи лопаткою.
Випікайте в формі з пергаментом протягом 30 хвилин. Духовку протягом цього часу відкривати не можна. Залиште остигати у формі протягом 30 хвилин.
Тим часом приготуйте сироп. Змішайте цукор з водою, поставте варитися протягом 5 хвилин після закипання. Додайте в нього какао і масло.
Зробіть наскрізні проколи по пирогу і полийте зверху сиропом. Дайте настоятися протягом 10 хвилин. Наш пиріг готовий. Смачного!
Раніше ми писали, що буде, якщо не просівати борошно.
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