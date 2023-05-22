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"Дірявий" пиріг за копійки: рецепт, який ви поставите на повтор

Як приготувати дірявий пиріг (скриншот)
Автор: Світлана Мащенко

Бюджетний "дірявий" пиріг з оригінальним виглядом точно підкорить вас своїм смаком. А ваше сімейство проситиме готувати його знову і знову.

Рецептом поділилася кулінарка Alina FooDee на YouTube

Склад пирога

Для тесту:

  • Яйця - 3 шт.
  • Борошно - 100 г
  • Сіль - щіпка
  • Цукор - 80 г
  • Розпушувач - 0,5 ч. л.
  • Ванільний цукор - 10 г
  • Рослинна олія без запаху - 3 ст. л.

Для сиропу:

  • Цукор - 100 г
  • Вода - 140 г
  • Какао - 1 ст. л.
  • Вершкове масло - 40 г

Покрокове приготування

Розділіть яйця на жовтки і білки. Збийте білки з дрібкою солі. Поступово додайте в білки цукор, продовжуючи збивати. Додайте ванільний цукор.

Поставте розігріватися духовку до температури 180 градусів.

Додайте жовтки і далі збивайте. Влийте олію і знову перемішайте міксером. Має вийти світла повітряна маса.

Поступово додайте просіяне борошно з розпушувачем і акуратно введіть його в яєчну масу, перемішуючи лопаткою.

Випікайте в формі з пергаментом протягом 30 хвилин. Духовку протягом цього часу відкривати не можна. Залиште остигати у формі протягом 30 хвилин.

Тим часом приготуйте сироп. Змішайте цукор з водою, поставте варитися протягом 5 хвилин після закипання. Додайте в нього какао і масло.

Зробіть наскрізні проколи по пирогу і полийте зверху сиропом. Дайте настоятися протягом 10 хвилин. Наш пиріг готовий. Смачного!

Раніше ми писали, що буде, якщо не просівати борошно.

Також читайте, як приготувати пиріг "Бідний студент".

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