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Прямо в театрі. В Дніпрі побили українського актора, поліція не реагувала

Директор Дніпровського театру напав на актора (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

У Дніпровському театрі опери та балету стався скандал. Директор Костянтин Пінчук напав на актора Миколу Лемешка.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис на сторінці театру у Facebook.

Деталі бійки

17 січня близько 13:30 скоїли напад на актора Миколу Лемешка. Це сталося біля Дніпровського академічного театру опери та балету, куди трупа з Чернігова приїхала на виступ.

Автобус стояв біля театру, оскільки не міг заїхати у внутрішній двір через габарити. Через це заїзд був перекритий автобусом.

Під час вивантажування костюмів зі службового автобуса під'їхала автівка Volkswagen Touareg, де був директор оперного театру. З авто вийшли двоє людей - директор театру Пінчук Костянтин і невідомий чоловік.

Директор Дніпровської опери Костянтин Пінчук (фото: facebook.com/ChernihivTheatre)

"У грубій формі вимагали відігнати автобус і зупинити процес вивантажування. Коли вимоги не були виконані, директор у грубій формі, попросив Миколу Лемешка покликати водія. Микола повідомив, що ми фізично не можемо відігнати автобус, бо проїзд заблокований іншими автівками", - йдеться в повідомленні.

Саме за це Микола отримав удар в обличчя від директора оперного театру Пінчука Костянтина.

На актора Миколу Лемешка напав директор опери (фото: facebook.com/ChernihivTheatre)

Після інциденту викликали наряд поліції для встановлення факту нападу, однак погрози не закінчилися.

"Під час подачі показань до свідків та потерпілого під'їхала автівка з невідомим чоловіком за кермом. Він почав погрожувати фізичною розправою всім присутнім, на що поліція не відреагувала, хоча все відбувалося перед ними", - повідомила трупа Чернігівського обласного театру.

Наразі за фактом побиття ведеться розслідування. 

Ми намагалися зв'язатися з представниками Дніпровського академічного театру опери та балету. У відділі для преси нам повідомили, що не мають повноважень давати коментарі, а в головній адміністрації - не підняли слухавку.

Реакції українців

У коментарях до допису українці не стримували власних емоцій: 

  • "Це вже якесь дикунство... Що це за ставлення до людей, що за бидло той директор? Це типу приїхала знать і не може підняти свою дупу й пройтися ніжками".
  • "Що це за дикість? Це що, показник життя директора? За мої 35 років роботи головним адміністратором це просто якийсь нонсенс".
  • "Оце працівники культури... Я в шоку".
  • "Тю, ніби ніхто не знає, що Пінчук бандит, він навіть режисерам за постановки не платить, погрожуючи їм. З артистами та колективом теж у нього зовсім не творчі стосунки".
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