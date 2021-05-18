Директор лицея под Львовом затравила старшеклассниц: обзывала "мисс помойки"

Скандал разгорелся в марте 2021 года

Директор Сосновского лицея с сентября 2020 года по март 2021 года регулярно травила учеников 7 и 10 класса. Она обзывала девочек "королевами бомжей", отправляла их к цыганам и в психушку, называла "мисс секонд-хенда", "мисс помойка" и сообщала 10-классницам, что они похожи на трансвеститов.

Одна из учениц 7-класса рассказала историю, когда она пришла в школу во время дождя в грязных кроссовках. Педагог сделала ей замечание и сказала, что от ее обуви воняет. На объяснение по поводу дождя учитель не отреагировала и заявила подростку, что расскажет мальчикам об этом, чтобы они на ней не женились.

Дети не выдержали издевательств со стороны педагога и записали аудио, на котором учительница их унижает. Аудио они разместили в социальных сетях. Педагог быстро отомстила детям – она вызывала их на уроке после скандала, заявляла, что они не готовы и ставила "двойки".

Еще одна девочка сообщила, что директор лицея вызвала ее на середину класса и начала обсуждать ее внешний вид. Она указывала на ее кроссовки, говорила, что от них дурно пахнет и ей купили обувь в секонд-хенде за 20 гривен. Ребенок рассказала об инциденте родителям и те написали заявление. После этого ребенка вызвали в кабинет директора и требовали, чтобы мать забрала заявление и даже угрожали. Директор держала девочку в кабинете силой более часа и силой заставляла позвонить матери.

Какое наказание назначили неадекватному директору

Сокальский суд признал директора лицея виновной в буллинге учеников и назначил ей наказание в размере 1360 гривен штрафа.

На суде директор лицея своей вины не признала и даже предоставила письменное опровержение. Она сообщила, что очень любит детей и относится к ним с уважением, а все показания детей – выдумка.