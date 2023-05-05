Лікар розповіла, що допоможе уникнути інсульту: всього три прості дії

Інсульт є однією із найпоширеніших причин смерті людей в усьому світі. Однією з головний причин виникнення є неправильний спосіб життя.
Про це повідомила кардіолог Наталія Хомин в Instagram.
За словами лікаря, таку хворобу найефективніше профілактувати, адже лікування далеко не завжди ефективне.
"Ця хвороба ділить життя на до та після. Ще вчора людина була активна-працювала, ходила на прогулянки, готувала, доглядала онуків, а після інсульту вона прикута до ліжка та сама потребує цілодобової допомоги", - йдеться у повідомленні.
Для того, щоб уникнути виникнення інсульту, кардіолог радить:
Якщо вже так сталось, то потрібно негайно викликати швидку допомогу, транспортувати хворого в спеціалізоване відділення, де йому підтвердять діагноз та якнайшвидше почнуть специфічне лікування – тромболітичну терапію (при ішемічному інсульті).
Важливо, що це можливо лише в перші 2 години від початку захворювання.
Також після виписки зі стаціонару потрібна активна фізична реабілітація та постійний прийом медикаментів.
"В пострадянських країнах прийнято "крапатись" кожні пів року після перенесеного інсульту", - зазначила лікар.
Загалом, тільки постійний прийом ліків профілактує наступний інсульт
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