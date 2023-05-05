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Лікар розповіла, що допоможе уникнути інсульту: всього три прості дії

Як уникнути інсульту (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Інсульт є однією із найпоширеніших причин смерті людей в усьому світі. Однією з головний причин виникнення є неправильний спосіб життя.

Про це повідомила кардіолог Наталія Хомин в Instagram.

Як уникнути

За словами лікаря, таку хворобу найефективніше профілактувати, адже лікування далеко не завжди ефективне.

"Ця хвороба ділить життя на до та після. Ще вчора людина була активна-працювала, ходила на прогулянки, готувала, доглядала онуків, а після інсульту вона прикута до ліжка та сама потребує цілодобової допомоги", - йдеться у повідомленні.

Для того, щоб уникнути виникнення інсульту, кардіолог радить:

  • Контролювати тиск, холестерин, глюкозу та вагу тіла. Якщо виявляються відхилення - приймати ліки від гіпертонії, атеросклерозу, діабету;
  • Відмова від куріння;
  • Достатня фізична активність.

Що робити, якщо у людини інсульт

Якщо вже так сталось, то потрібно негайно викликати швидку допомогу, транспортувати хворого в спеціалізоване відділення, де йому підтвердять діагноз та якнайшвидше почнуть специфічне лікування – тромболітичну терапію (при ішемічному інсульті).

Важливо, що це можливо лише в перші 2 години від початку захворювання.

Також після виписки зі стаціонару потрібна активна фізична реабілітація та постійний прийом медикаментів.

"В пострадянських країнах прийнято "крапатись" кожні пів року після перенесеного інсульту", - зазначила лікар.

Загалом, тільки постійний прийом ліків профілактує наступний інсульт

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Також Комаровський розповідав, як швидко розпізнати інсульт.

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серцекардіолог