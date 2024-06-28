Дикі та надзвичайно корисні. Дієтолог назвала продукт, який неодмінно треба їсти влітку

Дикі ягоди, які ростуть у лісі чи на гірських пагорбах, мають дуже велику користь для організму.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Оксани Скиталінської в Instagram.
Дикі ягоди, наповнені найпотужнішими антиоксидантами-фітонутрієнтами, природнім вітаміном С.
Ці ягоди ніколи ре зазнавали селекцій, модифікацій та зберегли свою природну ідентичність, якій вже сотні або й тисячі років.
Вони містять всі речовини, які еволюційно необхідні людям для підтримки хорошого здоровʼя.
Сучасна людина замінила природні кольори-поліфеноли штучними та синтетичними барвниками, які нерідко є не лише індиферентними для організму людини, але й шкідливими для неї.
"Тому використовуйте літо, як можливість оздоровитися природніми необхідними речовинами - їжте дикі ягоди, які є невідʼємною частиною протизапального харчування", - написала Оксана Скиталінська.
Природність і відсутність хімічних добрив
Дикі ягоди зазвичай ростуть у природних умовах, подалі від зон сільськогосподарського впливу. Тому вони менше піддаються обробці хімічними добривами і пестицидами.
Більше антиоксидантів
Дослідження показують, що дикі ягоди можуть містити більше антиоксидантів порівняно з культивованими сортами, оскільки вони адаптовані до життя в умовах конкуренції з іншими рослинами та враженнями від середовища.
Більш виражений смак і аромат
Дикі ягоди часто відрізняються більш насиченим смаком і ароматом, оскільки вони розвиваються в умовах, близьких до природних.
До слова, збирання диких ягід сприяє збереженню біорізноманіття, оскільки це сприяє збереженню їхніх природних місць і допомагає у відновленні дикої флори.
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