Дифтерия страшнее кори: что делать, если вы не помните, когда вакцинировались

Уляна Супрун, экс-глава Министерства охраны здоровья Украины, рассказала украинцам, что такое дифтерия и насколько может стать опасным отказ от вакцинации. Она объяснила, как поступать в тех ситуациях, если нет данных о прошлых вакцинациях от дифтерии.

Супрун рассказала, что дифтерия – острое инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Инкубационный период длится от 3 до 10 дней.

Кроме того, бывают ситуации, когда человек не болен, но является носителем возбудителя болезни в течении долгого времени. В этом заключается одно из опасностей этой болезни. Также она отметила, что дифтерия намного опаснее кори и смертность от нее намного выше. По статистике из тысячи заболевших - умирает от 50 до 100 человек.

Единственная возможность избежать дифтерии, а также серьезных последствий заболевания – это вакцинация, которую должны делать все – и дети, и взрослые, в течении всей жизни, с интервалом в 10 лет. После вакцинации организм человека вырабатывает антитела, которые нейтрализуют токсин, который повреждает клетки организма.

Когда делать вакцинирование

Маленьким детям делают вакцину АКДС в 2, 4 и 6 месяцев. В 18 месяцев делают ревакцинацию, следующую – в 6 лет, вакцину АДС, потом в 16 лет – вакцину АДС-М. Далее нужно делать повторные вакцинации каждые 10 лет. Если в записях нет данных о вакцинации – то для защиты от дифтерии нужно сделать трехкратную прививку АДС-М. Между первой и второй вакциной интервал должен составить не менее одного месяца и шесть месяцев – от второй до третьей.

Если взрослый человек в детстве получил первые три дозы – то ему достаточно одной вакцины. Беременным женщинам стоит вакцинироваться от дифтерии, столбняка и коклюша во время третьего триместра.

Куда делают инъекцию

Укол детям делают в бедро, а взрослым – в плечо и очень важно, чтобы вакцина не попала в жировую прослойку, так как иммунитет может не сформироваться. Поэтому детям не рекомендуется делать укол в ягодицу.

Повторные вакцинации каждые 10 лет важны, так как со временем уровень антител уменьшается.

По словам Уляны Супрун, вакцины от коклюша, дифтерии и столбняка закупают в Индии, и они являются качественными, безопасными и их используют во всем мире.

Какая разница между вакцинами

АКДС - это цельноклеточная вакцина против коклюша, дифтерии и столбняка. Такую вакцину получают дети.

АДС - вакцина против дифтерии и столбняка, без коклюша.

АДС-М - вакцина против дифтерии и столбняка с уменьшенным содержанием антигена, ее применяют для взрослых.

Противопоказания для вакцинации

По мировым стандартам к противопоказаниям не относятся легкие простуды с температурой до 38,5 ° С. Вакцинацию не делают, если есть высокий риск серьезной реакции, и при состояниях, когда иммунный ответ на введенную вакцину не сформируется. Среди них:

Острое заболевание, сопровождающееся температурой, выше 38,5 ° С.

Серьезная аллергическая реакция (анафилактический шок) на предыдущую дозу вакцины известна аллергическая реакция на один из компонентов вакцины (например, на желатин, неомицин, куриный белок и т.д.).

Заболевания и состояния организма, при которых после введения вакцины иммунитет может не сформироваться (например, в условиях химиотерапии у онкологических больных, при употреблении больших доз стероидных гормонов, при употреблении лекарств, подавляющих иммунитет, при СПИДе).

Реакции на вакцинацию

Повышение температуры, появление отека, уплотнение, покраснение или боль в месте инъекции. Эти симптомы не несут угрозы и проходят в течении одного-двух дней.