Диетологи рассказали, что можно есть на ночь

Это нормально - иногда потакать своей ночной тяге к еде. Эксперты говорят, что если вы хотите перекусить на ночь, то съешьте легкую порционную закуску. При этом важно, чтобы вы ели здоровую пищу, которая содержит клетчатку и белок.

Что есть, если вы хотите перекусить ночью

Сыр и крекеры;

Орехи;

Греческий йогурт и семена чиа;

Нут;

Попкорн без масла;

Арахисовое масло и яблоки;

Трейл-микс - комбинация гранолы, сухофруктов и орехов.

Диетологи также советуют ограничить потребление обработанных сладких продуктов, поскольку они повышают уровень сахара в крови.

Кроме того, старайтесь избегать жирной, жареной, острой или кислой пищи, а также кофеина - они могут вызвать изжогу.

Эксперты советуют не есть перед экранами телевизоров, смартфонов и других устройств, чтобы лучше сосредоточится на еде и смаковать трапезой.