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Диетологи рассказали, что можно есть на ночь

Автор: Роман Мирончук

Диетологи не советуют принимать пищу на ночь, поскольку это может привести к проблемам с пищеварением и накапливанию лишних калорий. Тем не менее существуют продукты, которыми можно перекусить поздно вечером.

Об этом сообщает HuffPost.

Это нормально - иногда потакать своей ночной тяге к еде. Эксперты говорят, что если вы хотите перекусить на ночь, то съешьте легкую порционную закуску. При этом важно, чтобы вы ели здоровую пищу, которая содержит клетчатку и белок.

Что есть, если вы хотите перекусить ночью

  • Сыр и крекеры;
  • Орехи;
  • Греческий йогурт и семена чиа;
  • Нут;
  • Попкорн без масла;
  • Арахисовое масло и яблоки;
  • Трейл-микс - комбинация гранолы, сухофруктов и орехов.

Диетологи также советуют ограничить потребление обработанных сладких продуктов, поскольку они повышают уровень сахара в крови.

Кроме того, старайтесь избегать жирной, жареной, острой или кислой пищи, а также кофеина - они могут вызвать изжогу.

Эксперты советуют не есть перед экранами телевизоров, смартфонов и других устройств, чтобы лучше сосредоточится на еде и смаковать трапезой.

Напомним, эндокринолог Зухра Павлова рассказала, с чем нельзя сочетать творог.

Мы также писали о том, что врач рассказала, кому нельзя пить зеленый чай.

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