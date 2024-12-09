Дієтологи назвали суперпродукт, який захищає від раку та сприяють довголіттю

Бобові продукти - чудове джерело рослинного білка та інших корисних нутрієнтів. Вони зменшують ризик хронічних захворювань та ожиріння, допомагають контролювати кров’яний тиск та рівень холестерину у крові.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Best life online.
Квасоля вважається основною їжею в "блакитних зонах" або регіонах світу, таких як Окінава, Японія, Сардинія та Італія, де люди, як правило, живуть значно довше. У цих регіонах люди часто споживають квасолю та бобові щодня.
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