Дієтологи назвали суперпродукт, який захищає від раку та сприяють довголіттю

Бобові продукти - чудове джерело рослинного білка та інших корисних нутрієнтів. Вони зменшують ризик хронічних захворювань та ожиріння, допомагають контролювати кров’яний тиск та рівень холестерину у крові.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Best life online .

Квасоля вважається основною їжею в "блакитних зонах" або регіонах світу, таких як Окінава, Японія, Сардинія та Італія, де люди, як правило, живуть значно довше. У цих регіонах люди часто споживають квасолю та бобові щодня.

Зменшує тягу до солодкого

Дієтолог Сара Отто розповіла, що вживаючи квасолю, вам буде легше вгамувати тягу до солодкого та зробити правильний вибір щодо харчування.

Якщо ви споживаєте більше доданого цукру у своєму раціоні, ніж хочете, то включити більше бобів у свій план харчування може бути розумним кроком.

Дієти, які включали квасолю, не тільки багатші кальцієм, харчовими волокнами, залізом, магнієм, калієм і вітаміном Е, але вони також мають менший рівень додавання цукру.

Квасоля знижує рівень холестерину

Люди з високим рівнем холестерину можуть також захотіти включити більше бобів у свій раціон.

Дослідження 2021 року показало, що вживання однієї чашки (180 г) консервованої квасолі на день значно знизило рівень холестерину ЛПНЩ у людей з високим рівнем.

Квасоля є чудовим джерелом клітковини, поживної речовини, якої багато людей не отримують достатньо.

Допомагає схуднути

Вживання квасолі також може бути корисним, якщо ви намагаєтеся схуднути, частково тому, що в ній багато клітковини, білків і вуглеводів, які допоможуть довше залишають насиченими після їжі.

Корисна для кишківника

Пребіотичні волокна, присутні у квасолі, живлять корисні бактерії в кишківнику. Покращення здоров’я кишечника впливає на імунітет, гормональний баланс, настрій і здоров’я шкіри, а також, очевидно, покращує травлення.

Квасоля містить особливий тип вуглеводів, який називається стійким крохмалем.

Замість того, щоб перетравлюватися в тонкому кишечнику, він ферментується в товстій кишці, виробляючи коротколанцюгові жирні кислоти, які підтримують здоровий мікробіом і можуть мати інші переваги для здоров’я.

Захищає від деяких видів раку

Хоча генетика відіграє важливу роль у визначенні ризику раку, але додавання додаткових бобів у свій раціон також може бути корисним.

Дослідження 2023 року показало, що споживання квасолі було пов’язане з поліпшенням кишкового мікробіому та зниженням ризику рецидиву серед осіб, у яких раніше був діагностований колоректальний рак.

Квасоля може зменшити хронічне запалення

Споживання квасолі може допомогти зменшити маркери запалення, тим самим знизивши ризик хронічних захворювань.

Боби, як продукти рослинного походження, багаті протизапальними антиоксидантами та поліфенолами. Ці важливі сполуки допомагають запобігти пошкодженню клітин окисним стресом і допомагають зменшити запалення в усьому тілі.

Зареєстрований дієтолог Стефані Уеллс додає, що споживання квасолі може також допомогти знизити ризик розвитку хронічних захворювань, таких як серцеві захворювання, резистентність до інсуліну та синдром полікістозних яєчників.

Містить багато поживних речовин

Квасоля насичена вітамінами, мінералами та іншими поживними речовинами, яких потребує тіло. К рім балансу білка, клітковини, здорових жирів і вуглеводів, квасоля також наповнена калієм, міддю, фосфором, залізом, вітамінами групи B та іншими важливими мікроелементами.

Фітохімічні речовини, антиоксиданти рослинного походження, є ще однією поживною перевагою споживання більшої кількості бобів.

До того ж квасоля - це їжа з низьким глікемічним показником, тобто вона викликає повільніше й менше підвищення рівня цукру в крові порівняно з вуглеводами з вищим глікемічним показником.