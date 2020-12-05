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Диетологи назвали самый полезный молочный продукт

Суббота 05 декабря 2020 21:35
Диетологи назвали самый полезный молочный продукт
Эксперты назвали самый полезный молочный продукт (Фото: freepik.com)
Автор: Styler

Молочные продукты в рационе обычно занимают прочное место у большинства жителей планеты. И считается, что обилие таких продуктов не может нанести вреда здоровью. Однако это не так и большое количество кисломолочных бактерий может привести к проблемам с желудком.

Специалисты в области диетологии назвали молочный продукт, который будет самым полезным для организма человека – это твердый сыр. Об этом сообщает издание Lenta.ua

Как отмечают эксперты, некоторые виды сыров могут даже благоприятно сказываться на здоровье человека. В сырах практически отсутствует лактоза, которая чаще всего вызывает проблемы с организмом после употребления молочных продуктов. В сыре также содержится большое количество белка, намного больше, чем в любом другом молочном продукте. Кроме того, употребляя сыр можно не опасаться за повышение холестерина.

В новом исследовании ученые поделили добровольцев на три группы. Одна ежедневно употребляла сыр чеддер, а вторая – обезжиренный чеддер и сливочное масло, в третьей участникам разрешили употреблять масло с порошком казеина и препарат кальция. Всем участникам также раздавали одинаковое количество молочного жира, кальция и белка казеина.

Меньше всего на уровень холестерина имел воздействие сыр чеддер, на второй позиции оказался обезжиренный чеддер с маслом.

Напомним, ранее мы писали о том, что специалисты назвали самое вредное растительное масло.

А также рассказывали о том, что эксперты назвали сладости, от которых не поправляются.

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