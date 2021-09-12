Диетологи назвали самый полезный гриб: заменит мясо, поможет сердцу и защитит от онкологии

Чем же так полезен белый

В этом грибе в изобилии имеются пищевые волокна, белок, ферменты, полисахариды.

Врачи говорят, регулярное употребление в пищу этого гриба снимает проблемы сердечно-сосудистой системы, а также помогает защищать от онкологических болезней.

Также употребление в пищу белых грибов, по мнению медиков, способствует гармоничной работе щитовидной железы, ускоряет рост ногтей и волос. Свойства гриба помогут поддержать иммунную систему.

В этих грибах есть фосфор и железо, цинк, кальций, и по витаминно-минеральному набору это один из наиболее богатых продуктов, аналог которому найти крайне сложно.

Соблюдайте простые правила при сборе грибов

Главное правило грибника: "Сомневаешься - не бери". Если у вас какие-либо сомнения, съедобен ли гриб, есть малейшие подозрения в безопасности находки - никогда не кладите такой гриб в корзину.

И еще важно: не собирайте грибы рядом с автодорогами, свалками, другими источниками загрязнений. Ведь они способны как губки впитывать токсины из окружающей среды.

Диетологи не советуют давать грибы детям до восьми лет. Все же продукт тяжеловат для их пищеварительной системы.