Диетологи назвали самый полезный гриб: заменит мясо, поможет сердцу и защитит от онкологии

Грибы считаются очень полезным белковым продуктом, которым на длительное время даже можно заменять мясо в рационе. Сейчас в разгар сезона тихой охоты мастера-грибники задаются целью найти белый гриб. И не зря, ведь именно его считают самым полезным лесным грибом.
В этом грибе в изобилии имеются пищевые волокна, белок, ферменты, полисахариды.
Врачи говорят, регулярное употребление в пищу этого гриба снимает проблемы сердечно-сосудистой системы, а также помогает защищать от онкологических болезней.
Также употребление в пищу белых грибов, по мнению медиков, способствует гармоничной работе щитовидной железы, ускоряет рост ногтей и волос. Свойства гриба помогут поддержать иммунную систему.
В этих грибах есть фосфор и железо, цинк, кальций, и по витаминно-минеральному набору это один из наиболее богатых продуктов, аналог которому найти крайне сложно.
Главное правило грибника: "Сомневаешься - не бери". Если у вас какие-либо сомнения, съедобен ли гриб, есть малейшие подозрения в безопасности находки - никогда не кладите такой гриб в корзину.
И еще важно: не собирайте грибы рядом с автодорогами, свалками, другими источниками загрязнений. Ведь они способны как губки впитывать токсины из окружающей среды.
Диетологи не советуют давать грибы детям до восьми лет. Все же продукт тяжеловат для их пищеварительной системы.
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