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Дієтологи назвали найкорисніше насіння, яке принесе максимальну користь

Фото: Яке насіння найкорисніше (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Двоє нью-йоркських дієтологів визнали гарбузове насіння найздоровішим, завдяки вмісту в ньому цинку, заліза, білка та клітковини.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Today.com.

Чому гарбузове насіння таке корисне

"Гарбузове насіння - справді супернасіння, оскільки воно приносить багато користі організму",  - повідомили Саманта Кесетті та Наталі Ріццо.

Дієтологи зазначили, що 23 грами несолоного гарбузового насіння містить 160 калорій, 8 грамів білка, 14 грамів жиру, 4 грами вуглеводів і 2 грами клітковини.

Вони підкреслили, що гарбузове насіння містить 18% добової норми цинку, 13% добової норми заліза та 37% добової норми магнію лише за одну порцію.

Цинк підтримує нашу імунну систему та сприяє загоєнню ран. Залізо необхідне для виробництва здорових еритроцитів і живлення імунних клітин.

Магній, тим часом, відіграє ключову роль у підтримці здоров’я серця та роботи мозку.

Гарбузове насіння також цінується за вміст рослинних стеролів. Ці природні сполуки імітують холестерин, тому вони конкурують з холестерином за поглинання, що може допомогти знизити рівень холестерину.

У рейтингу гарбуза як найкращого насіння зареєстрований дієтолог Джилліан Кубала похвалила його горіховий, тонко солодкий смак і вміст магнію, міді, цинку та заліза.

23 грами  гарбузового насіння забезпечує 40% добової норми міді, яка допомагає організму виробляти енергію, будувати еритроцити та формувати сполучну тканину.

Також гарбузове насіння має низький вміст вуглеводів, але високий вміст рослинного білка та корисних для серця жирів, що робить його хорошим вибором для тих, хто дотримується рослинної або низьковуглеводної дієти.

До речі, популярне насіння чіа теж похвалили за вміст клітковини, насіння соняшнику за багатство потужного антиоксиданту вітаміну Е, насіння кунжуту за велику кількість магнію, насіння льону за користь для серця та насіння конопель за вміст білка.

 

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