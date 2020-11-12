Диетологи назвали лучшие продукты, которые заменят сладкое и сахар

Сахар вреден для здоровья зубов и фигуры, а искусственные подсластители бывают очень калорийными. Но если хочется чего-то сладкого, то можно использовать натуральные сахарозаменители.

Диетологи назвали лучшие продукты, которые заменят вам сахар, и принесут пользу здоровью. Об этом сообщает marieclaire.

Изюм

Изюм содержит много антиоксидантов и клетчатки, и отлично может заменить сахар в выпечке. Вы можете добавить его вместо сахара во время приготовления кекса. Попробуйте предварительно измельчить изюм в блендере.

Кленовый сироп

У кленового сиропа преимуществ много. Взять хотя бы тот факт, что это натуральный продукт. Его производят из натурального растительного сока, и он содержит в себе более 50 видов антиоксидантов.

Мед

Мед очень сладкий, но при это также очень полезный. Он помогает укрепить иммунитет и вылечить простуду.

Яблочное пюре

Яблочное пюре представляет собой хорошую альтернативу конфетам и печеньям к чаю, которые еще и вредны для здоровья. Пюре можно добавить в утреннюю овсянку.

Финики

У фиников низкий гликемический индекс и вязкая консистенция. Они также могут послужить основой для теста домашних фруктово-злаковых батончиков.

Банановое пюре

Банановое пюре отлично подойдет для выпечки. Оно придаст булочкам и кексам сладкий тропический вкус и заменит сахар. Правда маффины с ним будут не очень пышными, зато талия не пострадает.

Кокосовый сахар

Кокосовый сахар делают из сока кокосовых цветов. Он продается в виде пасты или гранул, так что подойдет как для напитков, так и для готовки. К тому же он богат калием, что благотворно оказывает влияние на состояние костей.

Напомним, ученые назвали продукт, который продлевает жизнь.

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