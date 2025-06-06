Дієтологи назвали "безпечну" порцію морозива, яку можна з'їсти без шкоди для здоров'я

Чому багато морозива - це не добре?

Перш ніж говорити про безпечну порцію, важливо розуміти, чому морозиво, попри свою смакоту, може становити ризик при надмірному споживанні:

Високий вміст цукру

Більшість видів морозива містять величезну кількість доданого цукру. Надмірне споживання цукру призводить до стрибків рівня глюкози в крові, що може спричинити накопичення жиру, підвищує ризик розвитку діабету 2 типу, серцево-судинних захворювань та запальних процесів в організмі.

Багато насичених жирів

Особливо у вершковому морозиві. Насичені жири можуть підвищувати рівень "поганого" холестерину (ЛПНЩ), що збільшує ризик серцевих захворювань.

Висока калорійність

Морозиво - це висококалорійний продукт. Навіть невелика порція може містити значну кількість калорій, що швидко призводить до набору зайвої ваги при регулярному вживанні.

Штучні добавки

Багато виробників додають штучні ароматизатори, барвники, емульгатори та стабілізатори, які можуть викликати алергічні реакції у деяких людей або мати невивчений довгостроковий вплив на здоров'я.

Скільки морозива можна з'їсти в день?

Дієтологи сходяться на думці, що помірність – це ключ. Не існує єдиної універсальної норми для всіх, оскільки все залежить від вашого віку, рівня фізичної активності, загального стану здоров'я та індивідуальних потреб у калоріях. Однак, можна виділити загальні рекомендації.

Для більшості дорослих, які ведуть помірно активний спосіб життя:

Одноразова порція

Приблизно 0,5-1 склянка (або 100-150 грамів) вершкового морозива. Це приблизно 1-2 кульки або одне невелике ескімо/ріжок.

Для дітей

Порції мають бути меншими - близько 50-80 грамів, і також не щодня.

Важливо розуміти, що це максимум, а не щоденна норма. Морозиво слід розглядати як ласощі, а не як частину регулярного раціону.