Дієтолог з зони довгожителів у Японії розказала, що їсть на сніданок

Японська дієтологиня Мічіко Таміока поділилася своїм щоденним сніданком, який сприяє здоров'ю та енергійності протягом дня. Її раціон включає традиційні японські страви, багаті на поживні речовини.

Що саме їдять в Японії традиційно на сніданок, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на CNBC.

Що входить до сніданку?

Риба

Жирна риба, така як лосось або скумбрія, є головним джерелом білка та омега-3 жирних кислот. Ці компоненти сприяють здоров'ю серцево-судинної системи, покращують роботу мозку та допомагають зменшити запалення в організмі.

Рис

Традиційний білий або коричневий рис забезпечує організм довготривалою енергією завдяки складним вуглеводам. Він не викликає різкого підвищення рівня цукру в крові та допомагає підтримувати ситість.

Місо-суп

Цей суп, приготований на основі ферментованої соєвої пасти місо, багатий на пробіотики, що зміцнюють імунну систему та покращують травлення. Місо також містить мікроелементи, такі як магній і калій.

Овочі

На тарілці японської дієтологині завжди є свіжа зелень, морква, редис, водорості або ферментовані овочі, які забезпечують організм вітамінами, мінералами та антиоксидантами.

Зелений чай

Завершує сніданок зелений чай, який містить антиоксиданти катехіни, що покращують обмін речовин, захищають клітини від старіння та підтримують здоров'я серця.

Чому цей сніданок корисний?

За словами дієтологині, ключ до здоров'я полягає в поєднанні продуктів, які містять велику кількість поживних речовин, але залишаються легкими для травлення. Такий сніданок ідеально підходить для підтримки енергійності, концентрації та емоційної стабільності протягом дня.

Переваги японського підходу до харчування

Японська кухня відома своєю орієнтацією на натуральність та простоту. У ній мінімізується використання оброблених продуктів, а натомість акцент робиться на свіжих та сезонних інгредієнтах. Такий підхід дозволяє організму отримувати максимум корисних речовин із кожного прийому їжі.

Поради для запровадження традицій японської кухні

Дієтологиня радить додати в раціон більше свіжих овочів, морепродуктів та цільнозернових продуктів, а також зменшити кількість цукру, солі та оброблених продуктів. Вона також наголошує на важливості ритуалів під час їжі: споживання їжі в спокійній атмосфері сприяє її кращому засвоєнню.

Такий сніданок може стати не лише смачним початком дня, а й вагомим внеском у здоров’я та довголіття.