Дієтолог знаменитостей назвав найздоровіший та найнебезпечніший алкоголь

Який алкоголь більш-менш безпечний?

Лікар Джоффр повідомив, що джин є його улюбленим вибором для здорового алкоголю. Він пояснив, що ялівцевий екстракт є найменш кислим лікером із рН 7, що робить його ближчим до нейтрального, ніж більш кислі напої, такі як вино чи пиво, у яких середній показник рН становить від 3 до 4.

"Цей вищий рН робить його м’якшим для шлунка та менш ймовірно, що він порушить кислотно-лужний баланс вашого тіла", - сказав фахівець.

Крім того, джин не містить цукру, "що має вирішальне значення для уникнення шкідливих наслідків стрибків цукру в крові та мінімізації запалення".

Однак не варто вживати коктейлі на основі джину, бо зазвичай додатки містять багато цукру та калорійні.

Але чому ж джин має користь? Дослідження показують, що ягоди ялівцю, наріжний камінь джину, мають властивості омолоджувати завдяки високому вмісту антиоксидантів.

Ці антиоксиданти не тільки зміцнюють клітини, але й покращують кровотік і допомагають виводити токсини з кишечника, підтримуючи загальне здоров’я травлення. За словами дієтолога знаменитостей, протизапальні сполуки в ягодах ялівцю також, як відомо, борються з окислювальним стресом і покращують здоров’я шкіри.

Який алкоголь найгірший?

А от для поціновувачів пива є погана новина. За словами лікаря, пиво - найгірший вибір для пиття. Від цього спиртного ви відчуєте сильне похмілля на ранок.

"Пиво поєднує високу кислотність, глютен, цукор і побічні продукти бродіння, що робить його катастрофою для травлення та метаболізму", - сказав він.

Пиво виготовляють із ферментованих зерен, таких як ячмінь, пшениця та кукурудза. Багато з цих зерен містять глютен, джерело запалення, подразнення шлунково-кишкового тракту та страшної негерметичності кишечника.

Для тих, хто чутливий до глютену, пиво послабить слизову оболонку кишечника, викликаючи системне запалення з часом, яке пов’язане з багатьма хронічними захворюваннями. Процес варіння пива також залишає конгенери, хімічні побічні продукти бродіння, які посилюють похмілля та збільшують навантаження на печінку.

Пиво часто містить консерванти та добавки, які ще більше посилюють запалення, порушують здоров’я кишечника та погіршують ваше самопочуття наступного дня.