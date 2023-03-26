Дієтолог застерегла від передозування кофеїном. Як пити каву, аби не нашкодити собі

Яка доза кофеїну допустима

"Вживання 400 мг кофеїну безпечне для дорослих, для вагітних жінок - 200 мг, а для дітей - 3 мг на кожен кілограм ваги. Такі рекомендації дає Європейське агентство з безпеки харчових продуктів. І це стосується всіх джерел кофеїну, в тому числі шоколаду і какао, що надходять протягом 24 годин", - каже експерт.

Фус наголошує, що не тільки з кавою ми вживаємо кофеїн. Його вміст у склянці зеленого чаю 35-75 мг, у чорних сортах до 90 мг. Кількість кофеїну визначається сортом і способом заварювання чаю.

Також він присутній в енергетиках, які приймають для бадьорості - його там 30-80 мг на 0,25 л (1 баночка). Також є ліки, які містять кофеїн.⁣⁣⠀

"Багато хто з нас думає, що еспресо містить максимум кофеїну з усіх способів приготування. Завдяки короткому часу екстракції кави цим методом, що триває 20-25 с, вміст кофеїну 35-40 мг на 30 мл кави. Для порівняння: в склянці розчинної кави близько 95 мг, а заварної чорної кави до 120 мг кофеїну. ⁣

Де міститься найбільше кофеїну (скриншот)

Як впливає кофеїн на організм

"Кава як стимулюючий напій популярна серед людей. Кофеїн блокує аденозинові рецептори, які викликають сонливість. Тому нерідко, вона стає єдиним засобом бадьорості, наприклад, у ніч перед важливим іспитом. Кава дійсно покращує короткочасну пам'ять, але при частому її застосуванні ці ефекти зникають", - каже дієтолог.

Фус стверджує, що від постійного вживання наш організм призвичаюється до певної кількості кофеїну. В такому разі для отримання позитивного ефекту треба все більше вживати кави.

"Також збільшуються негативні ефекти від кави - серцебиття, головний біль. Тому краще за два тижні до іспиту мінімізувати кількість кави або відмовитись від неї. І тоді в потрібний період часу вплив та наслідки від спожитої кави в помірній кількості будуть для вас помітні та безпечні", - пояснює експерт.

Однак разові дози кофеїну до 200 мг не призводять до суттєвих змін артеріального тиску, кровотоку міокарда, гідратації або температури організму.

"У помірних кількостях він надає тілу бадьорість та ясність, підіймає настрій та не зашкодить організму. Завжди дотримуйтеся правила - все добре в міру та зважайте на час споживання", - радить дієтолог.

Як пити каву, аби не нашкодити собі

"Цукор пригнічує дію кофеїну. Тому для досягнення максимального підбадьорливого ефекту краще пити каву без цукру. У спеку не варто пити понад 3 чашки кави на добу", - радить Фус.

Вона рекомендує обмежити вживання кави вагітним, літнім людям, гіпертонікам і тим, у кого проблеми із кишково-шлунковим трактом. А також людям із порушеннями сну і тим, хто перебуває у стані стресу.

"Будь-який продукт вживайте розумно і доцільно. Адже високі дози кофеїну пришвидшують ритм серця і можуть підвищувати тиск. А в деяких випадках викликати спазматичні болі в черевній порожнині та сприяти виникненню камінців у нирках", - пояснює дієтолог.