Дієтолог Усика розвінчала міфи про їжу, в які досі вірять українці

У сучасному світі є багато міфів про їжу, які є хибними і навіть можуть нашкодити організму. Відома лікар-дієтолог і ендокринолог Катерина Толстікова назвала найпоширеніші та пояснила чому в них не варто вірити.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на нове інтерв’ю авторки книг "Стрес крізь життя - мій Mood" і "Твій храм - здоровʼя".

Список міфів

За словами експерта, неправдивими є такі твердження:

пити зранку склянку води з медом чи лимоном

їжу не можна запивати водою

вітамін D вживати додатково, аби не захворіти на рак

відмова від м'яса призведе до анемії та дефіцитів в організмі

вживання яєць підвищує ризик холестерину

Що варто знати

Багато хто вважає, що сніданок ні в якому разі пропускати не можна. Але у сучасної людини бувають різні ситуації у житті.

"Люди зараз не дотримуються харчування, я маю на увазі не по збалансуванні, а по режиму. Дуже порушений режим і потім через це починає страждати гормональна система і шлунково-кишковий тракт", - пояснила експерт.

Тому ті хто пропускає сніданок, можуть мати певні проблеми зі здоров'я.

До того ж існує думка, що БАДи потрібно пити перед застіллям та після нього, щоб потім не було похмілля. Це правда, адже вони мають певний вплив на організм.

Крім того, солодощі можна замінювати сухофруктами медом чи горіхами. Однак, солодощі замінювати горішками - це не тотожна альтернатива. Тому що в горіха багато жирів і людина отримає ще більше калорій, ніж коли б з'їла шматок тістечка. Тому якщо це відбувається не щодня - це норма.