Дієтолог Усика назвала супер-ягоду, яка уповільнює старіння: є в кожному магазині

Чим корисна чорниця

За словами експерта, чорниця - це топ з усіх ягід по антиоксидантному рівню. Вона має дуже багато поліфенолів та біофлавоноїдів - це таких молекул, які коли потрапляють в організм, то знешкоджують руйнування клітини та борються з вільними радикалами.

"Тобто таким чином чорниця стає потужним антиоксидантом і антиейджинг продуктом для того, щоб відтермінувати старіння організму та знижувати запалення", - сказала дієтолог українського боксера Олександра Усика.

Додамо, що чорницю часто рекомендують для підтримки здоров’я очей. Вона може покращити нічний зір і зменшити втому очей, особливо при роботі за екраном.

Регулярне споживання чорниці також допомагає знижувати рівень "поганого" холестерину, нормалізує артеріальний тиск і покращує еластичність судин.

До того ж ягода покращує пам’ять, концентрацію та когнітивні функції, а також може зменшувати ризик вікових нейродегенеративних захворювань, як-от хвороба Альцгеймера.

Кому не можна їсти ягоду

Чорниця - дуже корисна ягода, але є ситуації, коли її вживання може бути небажаним або обмеженим. Ось кому не рекомендується їсти чорницю або варто робити це з обережністю: