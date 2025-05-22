ua en ru
Чт, 22 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Дієтолог Усика назвала супер-ягоду, яка уповільнює старіння: є в кожному магазині

Четвер 22 травня 2025 17:45
UA EN RU
Дієтолог Усика назвала супер-ягоду, яка уповільнює старіння: є в кожному магазині Дієтолог назвала ягоду, яка дуже корисна для здоров'я (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Чорниця давно відома не лише як смачна ягода, а й як справжній суперфуд. Це природний "щит" для серця, мозку та імунітету. Що робить цю ягоду настільки унікальною?

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку лікаря-ендокринолога та дієтолога Катерини Толстікової.

Чим корисна чорниця

За словами експерта, чорниця - це топ з усіх ягід по антиоксидантному рівню. Вона має дуже багато поліфенолів та біофлавоноїдів - це таких молекул, які коли потрапляють в організм, то знешкоджують руйнування клітини та борються з вільними радикалами.

"Тобто таким чином чорниця стає потужним антиоксидантом і антиейджинг продуктом для того, щоб відтермінувати старіння організму та знижувати запалення", - сказала дієтолог українського боксера Олександра Усика.

Додамо, що чорницю часто рекомендують для підтримки здоров’я очей. Вона може покращити нічний зір і зменшити втому очей, особливо при роботі за екраном.

Регулярне споживання чорниці також допомагає знижувати рівень "поганого" холестерину, нормалізує артеріальний тиск і покращує еластичність судин.

До того ж ягода покращує пам’ять, концентрацію та когнітивні функції, а також може зменшувати ризик вікових нейродегенеративних захворювань, як-от хвороба Альцгеймера.

Кому не можна їсти ягоду

Чорниця - дуже корисна ягода, але є ситуації, коли її вживання може бути небажаним або обмеженим. Ось кому не рекомендується їсти чорницю або варто робити це з обережністю:

  • людям з алергією - хоча рідко, але чорниця може викликати алергічну реакцію: висипання, свербіж, набряки, проблеми з диханням
  • при схильності до закрепів - чорниця (особливо сушена) має в’яжучий ефект, тому може посилити запори
  • при каменях у нирках - чорниця містить щавлеву кислоту, яка може сприяти утворенню оксалатних каменів у нирках
  • при зниженому тиску (гіпотонії) - чорниця може знижувати артеріальний тиск, тому людям зі стабільно низьким тиском слід вживати її обережно
  • діабетикам - хоча чорниця має низький глікемічний індекс, у великих кількостях вона все одно містить цукри. Варто контролювати обсяг споживання та слідкувати за рівнем глюкози
  • під час прийому антикоагулянтів - чорниця містить вітамін K, який впливає на згортання крові, тому її слід уникати або обмежувати при лікуванні препаратами, що знижують згортання

Вас може зацікавити

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

Читайте РБК-Україна в Google News
Здорова їжа Здоров'я Ягоди
NEWS
Путін знову наказав створити "буферну зону" на кордоні з Україною
Путін знову наказав створити "буферну зону" на кордоні з Україною