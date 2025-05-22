Дієтолог Усика назвала супер-ягоду, яка уповільнює старіння: є в кожному магазині
Чорниця давно відома не лише як смачна ягода, а й як справжній суперфуд. Це природний "щит" для серця, мозку та імунітету. Що робить цю ягоду настільки унікальною?
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку лікаря-ендокринолога та дієтолога Катерини Толстікової.
Чим корисна чорниця
За словами експерта, чорниця - це топ з усіх ягід по антиоксидантному рівню. Вона має дуже багато поліфенолів та біофлавоноїдів - це таких молекул, які коли потрапляють в організм, то знешкоджують руйнування клітини та борються з вільними радикалами.
"Тобто таким чином чорниця стає потужним антиоксидантом і антиейджинг продуктом для того, щоб відтермінувати старіння організму та знижувати запалення", - сказала дієтолог українського боксера Олександра Усика.
Додамо, що чорницю часто рекомендують для підтримки здоров’я очей. Вона може покращити нічний зір і зменшити втому очей, особливо при роботі за екраном.
Регулярне споживання чорниці також допомагає знижувати рівень "поганого" холестерину, нормалізує артеріальний тиск і покращує еластичність судин.
До того ж ягода покращує пам’ять, концентрацію та когнітивні функції, а також може зменшувати ризик вікових нейродегенеративних захворювань, як-от хвороба Альцгеймера.
Кому не можна їсти ягоду
Чорниця - дуже корисна ягода, але є ситуації, коли її вживання може бути небажаним або обмеженим. Ось кому не рекомендується їсти чорницю або варто робити це з обережністю:
- людям з алергією - хоча рідко, але чорниця може викликати алергічну реакцію: висипання, свербіж, набряки, проблеми з диханням
- при схильності до закрепів - чорниця (особливо сушена) має в’яжучий ефект, тому може посилити запори
- при каменях у нирках - чорниця містить щавлеву кислоту, яка може сприяти утворенню оксалатних каменів у нирках
- при зниженому тиску (гіпотонії) - чорниця може знижувати артеріальний тиск, тому людям зі стабільно низьким тиском слід вживати її обережно
- діабетикам - хоча чорниця має низький глікемічний індекс, у великих кількостях вона все одно містить цукри. Варто контролювати обсяг споживання та слідкувати за рівнем глюкози
- під час прийому антикоагулянтів - чорниця містить вітамін K, який впливає на згортання крові, тому її слід уникати або обмежувати при лікуванні препаратами, що знижують згортання
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