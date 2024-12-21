Дієтолог сказала, чи можна їсти яйця, якщо високий холестерин

Існує хибна думка, що яйця підвищують рівень холестерин в організмі. Відома лікар-дієтолог Катерина Толстікова розповіла, що яйця навпаки є дуже корисним продуктом та навіть здатні захищати організм від хвороб.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на нове інтерв’ю ендокринолога та авторки книг "Стрес крізь життя - мій Mood" і "Твій храм - здоровʼя".

Яйця підвищують холестерин?

За словами експерта, їжа дійсно може впливати на рівень холестерину, але це загальний раціон і сюди не відноситься якійсь конкретний продукт.

Найбільше на холестерин впливають метаболічні порушення, якщо немає жирів достатньої кількості у раціоні і порушена робота жовчного, то жири не засвоюються і холестерин буде синтезувати. Тобто клітини печінки будуть синтезувати холестерин, щоб підтримувати нормальний рівень.

Холестерин - це молекула, яка необхідна для багатьох реакцій і для утворення вітаміну D в шкірі, для стероїдних гормонів для жовчних кислот, кортизону - гормону стресу. Тому людина не може жити без цієї молекули, але вона нейтральна і не може бути поганою або доброю.

Тому це все залежить від способу життя і холестерин може збільшуватись при вживанні алкоголю, порушенні роботи щитоподібної залози. Тому яйця тут ні до чого.

Є дослідження, яке показало, що вживання жовтків по 2-3 щоденно може покращувати роботу нервової системи, профілактувати розвиток серцево-судинних систем, бо там є холін та дуже багато пігментів, які є антиоксидантами.

"Демонізація як і інших продуктів, вона походить від якоїсь течії. Тобто колись хтось щось сказав і всі цьому повірили", - додала дієтолог.

Що робити при високому холестерині

Толстікова пояснила, якщо холестерин справді високий, то варто знати про причину. Раціон може впливати на підвищення, але не завжди.

Якщо йдеться про вплив раціону, то він має бути побудований переважно з рослинних продуктів, які мають фітостероли. Тобто це крупи, бобові, овочі, фрукти, ягоди, горіхи та авокадо.

В першу чергу повинні бути рослинні жири, можна додавати молочні продукти, але не дуже високої жирності.

Важливо також контролювати споживання жирного м'яса, особливо червоного і переважно не додавати в раціон жирну рибу або продукти з омега-3 жирними кислотами.

Необхідно вживати достатню кількість води і повинна бути належна фізична активність. Тобто це все в комплексі буде впливати на зниження концентрації холестерину і нормалізації роботи жовчного, що безпечно і дуже важливо для здоров'я.