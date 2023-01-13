Дієтолог розвіяв популярні міфи про схуднення, які шкодять здоров'ю

Швидкі дієти

За словами доктора Сангві, слід уникати так званих "швидких" дієт. Уся проблема в тому, що вони можуть уповільнити ваш метаболізм, впливаючи на здатність схуднути.

Так само лікар не радить виключати з раціону цілі групи продуктів. Це може призвести до дефіциту життєво важливих вітамінів і мінералів.

"З мого досвіду схуднення потребує часу та відданості. Прагніть втрачати не більше 1 кілограму на тиждень. Я завжди кажу пацієнтам, щоб вони зосередилися на внесенні кількох реалістичних змін у свій раціон і розпорядок діяльності", - пояснює фахівець.

Користь кокосової олії

Сері Сангві часто чує міф про те, що кокосова олія є найкориснішою з усіх. Це не правда.

"Кокосова олія часто рекламується як суперпродукт, альтернативний іншим кулінарним оліям, але насправді кокосова олія містить на 20% більше калорій, ніж масло", - пояснює лікар.

Крім цього, кокосова олія також містить приблизно на 65% більше насиченого жиру, ніж масло. Цей тип жиру пов'язаний з високим рівнем холестерином, і може сприяти серцевим захворюванням та інсультам.

Кокосову олію, звісно, можна вживати, але в помірних кількостях, як і будь-який інший продукт.

Кокосова олія не така корисна, як про неї розповідають (фото: Freepik)

Продукти з низьким вмістом жиру

Багато людей, які худнуть, вважають, що їм слід їсти їжу з меншим вмістом жиру, щоб схуднути, але доктор Сангві каже, що це не обов'язково правильний підхід до схуднення.

"Немає законодавчої вимоги, яка б вказувала, скільки жиру має міститися в продуктах із позначкою "з низьким вмістом жиру", - зазначає лікар.

Таким чином, продукт "з низьким вмістом жиру" може бути з високим його відсотком.

Їжа може прискорювати метаболізм

Іншим поширеним міфом, за словами доктора Сангві, є переконання, що деякі продукти можуть прискорити метаболізм. До них часто відносять зелений чай, яблучний оцет і перець чилі.

Це лише деякі продукти, які, як кажуть, прискорюють ваш метаболізм, допомагаючи організму спалювати більше калорій. Але наукових доказів на підтримку цього мало.

Раціон людини повинен бути збалансованим і різноманітним (фото: Freepik)

Виключення вуглеводів з раціону

Багато людей, які худнуть, починають з виключення вуглеводів зі свого раціону.

Однак доктор Сангві радить цього не робити. Є деякі продукти з високим вмістом вуглеводів, які подарують вам відчуття ситості протягом тривалого часу.

"Вживання занадто великої кількості вуглеводів може, звичайно, бути шкідливим здоровим і сприяти збільшенню ваги. Але не забувайте, що ягоди, сочевиця, квасоля та багато інших продуктів з високим вмістом клітковини, наповнених поживними речовинами, також містять багато вуглеводів", - поясним лікар.