Дієтолог розвіяла поширені міфи про шкоду жирів для серця та фігури

В сучасному світі існує безліч міфів про жирну їжу та її вплив на здоровʼя. Деякі факти "стоять" за популярними стереотипами.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, в яких продуктах найбільше жиру та як вони впливають на організм
Вживання великої кількості насичених або трансжирів зазвичай вважається шкідливим для здоров’я
За словами дієтолога Ольги Безуглої, жирна їжа покращує смакові якості страв і формує більш якісне відчуття ситості, впливаючи на гормони грелін і лептин при правильному співвідношенні.
На високожирових дієтах зменшується відчуття голоду і стабілізуються показники вуглеводного обміну.
Це доволі поширений міф. Однак, набір ваги відбувається внаслідок споживання більшої кількості калорій у раціоні ніж ви витрачаєте або ж у переважанні вуглеводів у раціоні, а не від жиру.
При порівнянні різних типів дієт високожирова та низькоглікемічна дієта, наприклад, є найбільш ефективною з погляду зниження ваги та профілактики
серцево-судинних захворювань.
Жирна їжа не є причиною підвищення холестерину: 20% холестерину надходить з їжі, а 80% виробляє сам організм.
"Холестерин - це корисна речовина в нашому організмі, яка бере участь у синтезі статевих гормонів", - додала дієтолог.
Раніше ми повідомляли про продукти, які очистять організм від токсинів і шлаків.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела:Instagram-сторінка дієтолога Ольги Безуглої, сайт WebMD та Medicine net.