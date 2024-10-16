Дієтолог розвіяла поширені міфи про шкоду жирів для серця та фігури

Які продукти містять жири

Вживання великої кількості насичених або трансжирів зазвичай вважається шкідливим для здоров’я















Поширені міфи

Жирна їжа сприяє переїданню

За словами дієтолога Ольги Безуглої, жирна їжа покращує смакові якості страв і формує більш якісне відчуття ситості, впливаючи на гормони грелін і лептин при правильному співвідношенні.

На високожирових дієтах зменшується відчуття голоду і стабілізуються показники вуглеводного обміну.

Жирна їжа сприяє набору ваги

Це доволі поширений міф. Однак, набір ваги відбувається внаслідок споживання більшої кількості калорій у раціоні ніж ви витрачаєте або ж у переважанні вуглеводів у раціоні, а не від жиру.

При порівнянні різних типів дієт високожирова та низькоглікемічна дієта, наприклад, є найбільш ефективною з погляду зниження ваги та профілактики

серцево-судинних захворювань.

Жирна їжа підвищує холестерин

Жирна їжа не є причиною підвищення холестерину: 20% холестерину надходить з їжі, а 80% виробляє сам організм.

"Холестерин - це корисна речовина в нашому організмі, яка бере участь у синтезі статевих гормонів", - додала дієтолог.